Премьер-министр Венгрии в эфире радио Kossuth заявил, что как только Европа и США перестанут "удерживать" Украину – война закончится. По его словам, Украина не может сама себя финансировать.

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Орбан говорит, что война закончится, если ЕС и США перестанут "удерживать" Украину

По сути, Украина в финансовом отношении – несуществующая страна. Падение экономических показателей огромно, что вполне понятно из-за войны войны. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать. И в тот момент, когда Америка и Европа откажутся предоставлять ей деньги, война закончится,

– заявил Орбан.

Он традиционно пожаловался на то, что Европа тратит на "удержание" Украины десятки миллиардов евро, которых "не хватает европейской экономике" и "очевидно, что это не может продолжаться до бесконечности".

Орбан также возмущен, что из-за общих бюджетов ЕС в финансировании Украины принимает участие и Венгрия, но, несмотря на это, "положение венгерского нацменьшинства на Закарпатье постоянно ухудшается".

Орбану следует обратить внимание на внутренние проблемы