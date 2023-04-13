Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він зазначив, що цим рішенням Єврорада вводить в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС.
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Україна отримає більше боєприпасів
Немає кращої демонстрації єдиної рішучості та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора,
– заявив Боррель.
Це дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з існуючих запасів або коштом зміни пріоритетів чинних замовлень протягом періоду з 9 лютого по 31 травня 2023 року.
Рішення також вводить в дію першу частину угоди Ради від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення поставок і спільних закупівель артилерійських боєприпасів.
Нагадаємо, що разом із попередніми 7 траншами підтримки, загальний внесок ЄС для України становить 4,6 мільярда євро.
Як світ допомагає Україні з боєприпасами
- Нещодавно Євросоюз та Норвегія узгодили програму постачання 1 мільйона снарядів калібром 155 міліметрів для України. На реалізацію плану виділили 2 мільярди євро.
- Крім того, у Болгарії заявили про можливість передати на потреби нашої держави велику кількість снарядів. За словами глави оборонного відомства країни, це може навіть змінити хід війни, адже йдеться про сотні тисяч боєприпасів.
- Разом з тим Польща у кілька разів збільшуватиме об'єми виробництва снарядів для Збройних Сил. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький констатував, що підприємство Dezamet нарощуватиме свої потужності, аби наші військові мали чим давати відсіч окупантам.
- Також міністр оборони Франції Себастьян Лекорню говорив про те, що його держава аж у два рази збільшить постачання снарядів 155-міліметрового калібру, адже вони вкрай потрібні Україні для контрнаступу.