Європа усвідомлює, що для того, аби перемогти російських окупантів, українським захисникам потрібна зброя. Найбільш швидко на війні закінчуються запаси боєприпасів, тому їхнє постачання потребує особливої інтенсифікації. Очевидно, такої ж думки дотримується глава міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню, інтерв'ю з яким 28 березня оприлюднило видання Le Figaro.
Дивіться також Китай починає страждати, а Росія відмовиться від весняного наступу: про що пишуть західні ЗМІ
Допомогу буде подвоєно
Як констатував Лекорню, Париж подвоїть кількість снарядів калібру 155-міліметрів, які відправляє в Україну, до 2 тисяч на місяць. Корисними вони будуть для наших захисників, зокрема, під час контрнаступальних операцій.
Париж постачатиме наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоюємо поставки 155-міліметрових снарядів до 2 тисяч на місяць з кінця березня,
– сказав він.
Зауважимо, що українські військові використовують боєприпаси 155-міліметрвого калібру, скажімо, у французьких гаубицях Caesar та у німецьких – Pz 2000.
Підтримка від партнерів: хто ще відправить ЗСУ снаряди
- Колишній міністр оборони Болгарії Бойко Ноєв зазначив, що його держава може продати Україні велику кількість боєприпасів. За його словами, це має шанс змінити хід бойових дій, адже йдеться про сотні тисяч снарядів.
- Також не вщухають розмови про те, що Велика Британія надасть українським військовим снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2.
- Варто сказати, що ця зброя є абсолютно безпечною для навколишнього середовища та несе жодної загрози. Однак ворожі пропагандисти заявляють, що це нібито не так.
- Окрім того, згадаємо, що Португалія передала Україні три танки Leopard 2, долучившись до "танкової коаліції". У повідомленні міноборони країни йдеться про те, що ця техніка уже в розпорядженні Збройних Сил.