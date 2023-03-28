Європа усвідомлює, що для того, аби перемогти російських окупантів, українським захисникам потрібна зброя. Найбільш швидко на війні закінчуються запаси боєприпасів, тому їхнє постачання потребує особливої інтенсифікації. Очевидно, такої ж думки дотримується глава міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню, інтерв'ю з яким 28 березня оприлюднило видання Le Figaro.

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Допомогу буде подвоєно

Як констатував Лекорню, Париж подвоїть кількість снарядів калібру 155-міліметрів, які відправляє в Україну, до 2 тисяч на місяць. Корисними вони будуть для наших захисників, зокрема, під час контрнаступальних операцій.

Париж постачатиме наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоюємо поставки 155-міліметрових снарядів до 2 тисяч на місяць з кінця березня,

– сказав він.

Зауважимо, що українські військові використовують боєприпаси 155-міліметрвого калібру, скажімо, у французьких гаубицях Caesar та у німецьких – Pz 2000.

Підтримка від партнерів: хто ще відправить ЗСУ снаряди