Як виявилось, Україна отримала від Португалії три танки Leopard. Зауважимо, що раніше ця країна долучилася до "танкової коаліції".

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Україна отримала потужні танки від Португалії

Міністерство національної оборони Португалії підтвердило, що 3 танки Leopard 2A6 вже в Україні.

Вони доставлені, як було визначено нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український опір незаконному вторгненню Росії,

– йдеться у повідомленні.



Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу

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