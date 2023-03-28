Як виявилось, Україна отримала від Португалії три танки Leopard. Зауважимо, що раніше ця країна долучилася до "танкової коаліції".
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Україна отримала потужні танки від Португалії
Міністерство національної оборони Португалії підтвердило, що 3 танки Leopard 2A6 вже в Україні.
Вони доставлені, як було визначено нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український опір незаконному вторгненню Росії,
– йдеться у повідомленні.
Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу
Танки Leopard для України: останні новини
- Україна вже отримала перші танки Leopard від Норвегії. Крім танків, до України прибула зброя й техніка з нового пакету військової допомоги. Відомо, що у пакет входить 8 танків Leopard 2A і 4 ремонтно-евакуаційні машини.
- Раніше повідомлялося, що Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди займуться постачанням танків Leopard.
- Польща відправила Україні ще 10 танків Leopard 2. Раніше Варшава передала Києву чотири такі танки.
- Нещодавно перший танк Leopard 2 від Канади для України вже прибув до Польщі. До того ж чотири танки уже перебувають у нашій державі.
- До речі, для України німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall хоче купити майже 100 Leopard 1.