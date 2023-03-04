Раніше керівник компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що для перемоги в війні Україні потрібно від 600 до 800 танків. Тож, вочевидь, він вирішив допомогти не лише заводом, а й готовою технікою.

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Майже 100 танків Leopard 1

Так, західні ЗМІ повідомляють, що Rheinmetall хоче придбати ще 96 танків Leopard 1 для України у швейцарської оборонної фірми Ruag. Вона ж купила ці танки ще у 2016 році в Італії, де техніка перебуває й до сьогодні.

Однак не всі ці танки будуть готові одразу відправитися на фронт до військових України, адже закуплена техніка є потриманою та непрацездатною. Значну їх частину ще необхідно буде відремонтувати. Так, раніше Паппергер підкреслював, що з близько 100 старих моделей Leopard 1, концерн може відновити 88.

Rheinmetall хотів придбати транспортні засоби та чітко дав зрозуміти, що вони будуть доставлені в Україну після ремонту,

– повідомив у ЗМІ представник Ruag.

Складнощі в реалізації задуму

Однак не все так просто з реалізацією цього задуму. За даними швейцарського ЗМІ Tages-Anzeiger компанія Ruag обговорив цю ідею з Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарії та отримав негативну відповідь.

Однак вважається, що угода все ще може бути реалізована. Ймовірно, його обговорить Федеральна рада Швейцарії,

– повідомили у ЗМІ.

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