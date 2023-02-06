Про прибуття Leopard 2 до Польщі повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд. Також вона показала відповідне фото, інформує 24 Канал.

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Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми подарували Україні, прибув до Польщі,

– зазначила Ананд.

Також очільниця Міноборони додала, що союзники вже найближчим часом навчатимуть Збройні Сили України користуватися цією технікою. Зауважимо, що "Леопард" відправили з Канади до Польщі 4 лютого.

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Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 каналу

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