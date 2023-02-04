Кадри з відправленням першого танка опублікувала міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд. Посадовиця запевнила – підтримка України залишається непохитною.

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Перший танк їде в Україну

4 лютого літак Королівських Військово-Повітряних сил Канади вилетів з Галіфакса, везучи на борту основний бойовий танк Leopard 2. Це перший танк цього типу, який вже рушає до України.

Літак вилетів з Галіфакса з першим основним бойовим танком Leopard 2, який Канада надсилає Україні. Канада підтримує народ України – і ми продовжуватимемо забезпечувати Збройні Сили України обладнанням, необхідним для перемоги,

– наголосила Ананд.

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Також міністерка поділилася світлинами з аеродрому в Галіфаксі, де завантажували танк.



Ще трохи, і цей красень буде допомагати нашим ЗСУ знищувати загарбників / Фото з твітера Аніти Ананд