Европа отдает себе отчет, что для того, чтобы победить российских оккупантов, украинским защитникам нужно оружие. Наиболее быстро на войне заканчиваются запасы боеприпасов, поэтому их снабжение требует особой интенсификации. Очевидно, такого же мнение придерживается глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню, интервью с которым 28 марта обнародовало издание Le Figaro.
Смотрите также Китай начинает страдать, а Россия откажется от весеннего наступления: о чем пишут западные СМИ
Помощь будет удвоена
Как констатировал Лекорню, Париж удвоит количество отправляемых в Украину снарядов калибра 155-миллиметров до 2 тысяч в месяц. Полезны они будут для наших защитников, в частности, во время контрнаступательных операций.
Париж будет поставлять наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удваиваем поставки 155-миллиметровых снарядов до 2 тысяч в месяц с конца марта,
– сказал он.
Заметим, что украинские военные используют боеприпасы 155-миллиметрового калибра, скажем, во французских гаубицах Caesar и немецких – Pz 2000.
Поддержка от партнеров: кто еще отправит ВСУ снаряды
- Бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев отметил, что его государство может продать Украине большое количество боеприпасов. По его словам, таким образом есть шанс изменить ход боевых действий, ведь речь идет о сотнях тысяч снарядов.
- Также не утихают разговоры о том, что Великобритания предоставит украинским военным снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.
- Стоит сказать, что это оружие абсолютно безопасно для окружающей среды и несет никакой угрозы. Однако вражеские пропагандисты заявляют, что это вроде бы не так.
- Кроме того, вспомним, что Португалия передала Украине три танка Leopard 2, присоединившись к "танковой коалиции". В сообщении минобороны страны говорится, что эта техника уже на вооружении в Вооруженных силах.