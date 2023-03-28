Соответствующее заявление бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев сделал во время интервью. Боеприпасы правительство может продавать нашей стране через посредников.

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Боеприпасы из Болгарии должны быть в Украине

По имеющейся информации, минобороны Болгарии передаст государственному военному заводу ВМЗ боеприпасы старого образца. Их общая стоимость – 175 миллионов евро. Вместо этого ведомство получит новые.

Как говорит Ноев, у соответствующего решения есть четкая цель. Речь идет о том, чтобы множество этих старых боеприпасов не залеживались на складе. Они необходимы нашим военным на фронте, чтобы противостоять российской агрессии.

Он отметил, что это величайшее перевооружение сухопутных войск Болгарии в новейшей истории. Речь идет о сотнях тысяч боеприпасов.

Происходит огромный рост цен на боеприпасы, и ВМЗ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украине. Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны на некоторых направлениях на украинском фронте.

– подчеркнул Ноев.

Что на складах Болгарии? Речь идет о боеприпасах советского образца для танков, гаубиц, противотанковых гранатометов, реактивных систем залпового огня, автоматов АК-47 и прочего вооружения.

Болгария продолжает помогать Украине

Журналисты Euroactiv выяснили, что Болгария продолжает поставлять Украине оружие на миллиарды евро. Соответствующее движение оружия не остановилось, хотя официально в Софии заявили об обратном.

Глава оборонного министерства Димитар Стоянов 27 марта рассказал подробнее о согласовании схемы с ВМЗ. По его словам, она необходима, "чтобы возобновить запасы военного времени" для войска.

В издании отметили, что несколько дней назад Румен Радев, президент Болгарии, назвал условие, при котором будут продавать оружие и боеприпасы другим государствам Европы. Мол, это продолжат делать только при условии, что их не будут передавать Украине.

Как отмечают журналисты, именно поэтому используют схему с ВМЗ. Если боеприпасы из армии передают на завод, а оттуда – посредникам, которые будут посылать Украине, то практически Болгария не помогает нашему государству. Следовательно, президент страны сможет и дальше это подчеркивать.