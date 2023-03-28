Об этом сообщает Spiegel. Издание располагает конфиденциальным письмом от министерства финансов в бюджетный комитет Бундестага.

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Германия расширит военную помощь Украине

В письме член Свободной демократической партии Флориан Тонкарь, парламентский государственный секретарь министра финансов Кристиана Линднера, вежливо просит парламентариев выделить больше денег.

Федеральное правительство хочет резко расширить военную помощь Украине в ближайшие годы. Для этого ему нужно одобрение бюджетного комитета, но он не откажет: за исключением Левых и Альтернативы для Германии, в Бундестаге существует межпартийное большинство в вопросе поддержки Украины.

В связи с высокими материальными потерями Вооруженных сил Украины необходимы новые поставки материальных средств. Для устойчивого оснащения Вооруженных сил Украины в соответствии с потребностями необходимо немедленно заключить многочисленные договоры о закупке, которые также устанавливают платежные обязательства на будущие финансовые годы,

– заявили в Минфине.

Без поддержки – поражение неизбежно

Речь идет о материалах "в сфере противовоздушной обороны, бронированной гусеничной технике, поставках боеприпасов для систем вооружения, поставляемых Германией, и артиллерии".

Госсекретарь сообщает, что дополнительные расходы "объективно неизбежны". Отмечают, что "без постоянной поддержки Украины существует серьезный риск того, что Украина проигрывает в своей оборонной борьбе против российского агрессора с непредсказуемыми последствиями для европейского мирного порядка".

Сколько выделят средств на помощь Украине

В текущем финансовом году Берлин выделил 2,2 миллиарда евро на "модернизацию стран-партнеров в области безопасности, обороны и стабилизации". Министерство обороны использует эти деньги для оплаты значительной части поставок оружия в Украину, а также для замены систем, передаваемых из составов Бундесвера.

В этом году эта сумма должна быть увеличена более чем вдвое – на 3,2 миллиарда евро до 5,4 миллиарда евро.

Отмечают, что в ближайшие годы еще 8,8 миллиарда евро будут выделены на "разрешения на взятие обязательств". Таким образом Министерство обороны может заключить контракты на соответствующую сумму. Пока что на это запланирован только один миллиард евро. В целом, помощь Украине будет увеличена с нынешних 3,2 миллиарда до более 15 миллиарда евро.

На закрытом заседании 28 марта депутаты парламента должны выяснить, на что пойдут дополнительные деньги для Украины.