Відповідну заяву колишній міністр оборони Болгарії Бойко Ноєв зробив під час інтерв'ю. Боєприпаси держава може продавати нашій країні через посередників.

Читайте також Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel

Боєприпаси з Болгарії мають бути в Україні

За наявною інформацією, міноборони Болгарії передасть державному військовому заводу ВМЗ боєприпаси старого зразка. Їхня загальна вартість – 175 мільйонів євро. Натомість відомство отримає нові.

Як каже Ноєв, у відповідного рішення є чітка мета. Мовиться про те, щоб величезна кількість цих старих боєприпасів не залежувалися на складі. Вони необхідні нашим військовим на фронті, щоб протистояти російській агресії.

Він зауважив, що це найбільше переозброєння сухопутних військ Болгарії у новітній історії. Мовиться про сотні тисяч боєприпасів.

Відбувається величезне зростання цін на боєприпаси, і ВМЗ продаватиме ці боєприпаси через посередників в Україну. Це така кількість боєприпасів, яка може переломити хід війни на деяких напрямках на українському фронті,

– підкреслив Ноєв.

Що є на складах Болгарії? Мовиться про боєприпаси радянського зразка для танків, гаубиць, протитанкових гранатометів, реактивних систем залпового вогню, автоматів АК-47 та іншого озброєння.

Болгарія продовжує допомагати Україні

Журналісти Euroactiv з'ясували, що Болгарія продовжує постачати Україні зброю на мільярди євро. Відповідний рух зброї не зупинився, хоч офіційно в Софії заявили про зворотне.

Очільник оборонного міністерства Дімітар Стоянов 27 березня розповів детальніше про узгодження схеми з ВМЗ. За його словами, вона необхідна, "щоб поновити запаси воєнного часу" для війська.

У виданні зауважили, що кілька днів тому Румен Радєв, президент Болгарії, назвав умову, за якої продаватимуть зброю та боєприпаси іншим державам Європи. Мовляв, це продовжать робити лиш за умови, що їх не передаватимуть Україні.

Як зазначають журналісти, саме тому використовують схему з ВМЗ. Якщо боєприпаси з армії передають на завод, а звідти – посередникам, які надсилатимуть Україні, то фактично Болгарія не допомагає нашій державі. Відтак, президент країни зможе й надалі на цьому наголошувати.