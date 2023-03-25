Об этом в интервью заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Такое заявление он сделал на фоне запланированного на 27 марта визита комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона на предприятие Dezamet.

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Dezamet входит в состав государственной компании Polska Grupa Zbrojeniowa и является одним из 50 предприятий группы, производящей оружие. На этом заводе будут запущены новые производственные линии.

Этот завод может рассчитывать на новые заказы и средства, мы будем запускать новые производственные линии на этом и других предприятиях по производству боеприпасов,

– заявил Моравецкий.

Премьер-министр Польши отметил, что страна планирует увеличить производство боеприпасов в несколько раз. Кроме того, правительство рассчитывает, что к увеличению производства присоединятся и частные компании.

Polska Grupa Zbrojeniowa, на которой трудится около 20 000 человек, планирует увеличить работу силу, открыв несколько тысяч дополнительных рабочих мест.

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