Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он сказал, что в мире есть несколько регионов, где боеприпасов гораздо больше. В качестве примера Моравецкий назвал Израиль и Южную Корею.

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Франция выступает против закупки оружия за пределами ЕС

Глава польского правительства выразил надежду на то, что дискуссии с Еврокомиссией и ключевыми государствами ЕС ускорят процесс передачи Украине боеприпасов.

"В Брюсселе это такой себе секрет Полишинеля, что в Европе нет боеприпасов. С другой стороны, в мире есть несколько регионов, в том числе Южная Корея и Израиль, где таких боеприпасов гораздо больше. Поэтому я рассчитываю на то, что наши совместные дискуссии с Еврокомиссией, несколькими ключевыми странами, Германией и Францией, приведут к быстрому получению боеприпасов, потому что Украина нуждается в них здесь и сейчас", – заявил Моравецкий.

Против закупки амуниции за пределами Евросоюза выступает Франция, настаивающая на том, чтобы выгодные контракты шли европейским фирмам.

Я буду убеждать их (Францию – 24 Канал), потому что боеприпасы нужны очень быстро. Поскольку у нас нет таких боеприпасов здесь, в Европе, в достаточном количестве, мы должны покупать их извне так же, как Польша сейчас покупает суперсовременное оружие К2, К9 и Abrams за рубежом,

– отметил премьер Польши.

Матеуш Моравецкий признал, что нужно также согласие продавца. К примеру, Южная Корея сохраняет нейтралитет и не поставляет оружие Украине.

"С этого нужно начинать. Мы можем это сделать только в том случае, если тот, кто нам продает, даст разрешение на экспорт, даст разрешение на передачу этих боеприпасов. Мы, конечно, надежный партнер, поэтому будем делать это только с согласия", – сказал он.

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