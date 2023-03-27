Россия пытается набрать еще больше контрактников, чтобы умерить наступление Украины и затянуть время. На всеобщую мобилизацию Кремль не надеется, ведь это приведет к жестким политическим последствиям, крайне нежелательным для Владимира Путина, который готовится переизбираться на свой пятый президентский срок. Москва надеется на помощь Китая, однако и у восточного соседа россиян сейчас очень сложная ситуация. Торговая война с США привела к сокращению производств, а вместе с тем и к ограничению экономических возможностей Китая. Обо всем этом рассказываем подробнее в традиционном обзоре иностранных СМИ от 24 Канала.

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Годы стагнации и проблемы европейского ВПК

Издание The Washington Post подытожило, что Европа делает, а чего не делает, чтобы обеспечить оборону Украины и свою собственную. Некоторые данные свидетельствуют о том, что российская агрессия против Украины наконец-то пробудила Европу от всех иллюзий относительно России. Другие свидетельствуют, что, несмотря на все финансовые возможности и промышленные мощности, европейский блок продолжает тонуть в собственной бюрократии, перекладывая много оборонительных функций на Соединенные Штаты.

Обратите внимание! Положительной новостью стало историческое соглашение, согласно которому Европейский союз согласился на пакет на сумму 2,2 миллиарда долларов для поставки 1 миллиона артиллерийских снарядов в Украину в этом году и одновременно ускорить способность континента наращивать производство еще большего количества боеприпасов.



Ближайшая цель – пополнить запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которых становится все меньше. Украина использует около 3–4 тысяч боеприпасов в день, что составляет около 1 миллиона снарядов в год. Идея состоит в том, чтобы дать возможность европейским производителям оружия совместными усилиями утроить производство.

Инициатива, предложенная Эстонией, стала историческим шагом и прямым призывом к решению этой проблемы для Евросоюза, известного своей бюрократией, а не поставками оружия. Планы об увеличении военного потенциала ЕС дополняют совместные усилия государств-членов по отказу от российских энергоносителей и общей поддержке Украины.

Тот факт, что Финляндия и Швеция нарушили длительную традицию нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО, ознаменовал кардинальное изменение во взглядах европейцев на Россию.

Зато у Европы есть значительные проблемы в области обороны, которая деградировала в течение десятилетий после распада Советского Союза и находится в упадке. Недавний ежегодный отчет НАТО лишь проливает свет на то, что оборонный прогресс большинства государств-членов продвигается слишком медленно, невзирая на их собственные обязательства.

Приведем некоторые выводы из отчета Альянса:

Ориентировочный темп увеличения оборонных расходов стран НАТО в прошлом году на 2,2 процента был наименьшим с 2015 года, что отражает бюджеты, принятые накануне вторжения, которое повлекло наибольшую войну в Европе за последние семь десятилетий;

Ни одна из крупнейших экономик континента не достигла общей цели Альянса – выделять по меньшей мере 2% ВВП на оборону, поставленную девять лет назад после незаконного захвата и аннексии Крыма Россией;

На Соединенные Штаты приходится около 54% валового внутреннего продукта 30 стран-членов НАТО, но на них также приходится 70% общих расходов на оборону. Кроме Соединенных Штатов, чьи расходы на оборону составляют примерно 3,5% ВВП, только Великобритания, Польша, Греция и страны Балтии превышают 2-процентный порог, которого все члены Альянса договорились достичь к следующему году.

Ярким примером разрыва между заявленными намерениями и текущими действиями стало обещание немецкого канцлера Олафа Шольца, которое он сделал через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в Украину. Берлин пообещал потратить дополнительные 100 миллиардов евро на оборону в течение следующих четырех лет, но даже Германия, которая является 4 экономикой мира и промышленным двигателем Европы, не укладывается в заявленные сроки, так остро отвечающие потребностям Украины.

Даже несмотря на то, что треть заявленных средств уже была выделена, они до сих пор не были израсходованы. Это отражает глубокие пробелы в работе немецкой промышленности и раздутый бюрократический аппарат, способствовавший возникновению "мертвых зон" в сфере государственных закупок и сорвавший многолетние попытки реформ, направленные на ускорение проверок и согласований.



Плюсом можно считать разрешение Германии на отправку танков Leopard 2, но сегодня по всей Европе удалось собрать ограниченное количество этих машин, которые были бы готовы к транспортировке.



Запад начал активную поставку техники в Украину / Фото Генштаба ВСУ

Западные аналитики считают, что в том случае, "если ЕС может совместно закупать боеприпасы, нет никаких причин, почему он не может предпринять аналогичные шаги для совместного приобретения артиллерии или увеличения производства танков Leopard".

Пробуждение континента было слишком медленным, а его коллективные усилия по обеспечению собственной безопасности и безопасности Украины слишком вялыми. Финансирование ЕС артиллерийских снарядов является ответом на острую насущную потребность, которую Европа справедливо считает отвечающей ее собственным интересам, учитывая ее чрезмерную зависимость от США, а также будущее, в котором Вашингтон может переключить свой стратегический взгляд на Китай.

Несмотря на то, что Европа ясно видит угрозу, проблемы в ее долгосрочном планировании, возможностях и стратегии остаются. В сегодняшних условиях это недопустимо.

Для чего Россия набирает новых контрактников

Россия стремится получить еще 400 тысяч новобранцев, но опасается, что новая волна мобилизации станет политически непопулярной, пишет издание Bloomberg. В Кремле отказались от планов дальнейшего наступления в Украине этой весной после того, как не смогли завоевать значительные позиции, и сосредоточились на том, чтобы приостановить новое наступление Украины, которое, как ожидается, в скором времени начнется.

Обратите внимание! Россия якобы стремится набрать в этом году до 400 тысяч контрактников, чтобы пополнить ряды вооруженных сил, которые значительно поредели. Такая масштабная призывная кампания якобы должна помочь Кремлю избежать еще одной принудительной мобилизации резервистов, крайне не выгодной для Владимира Путина в связи с его планами переизбраться на пост президента в следующем году.



Прошлая "частичная мобилизация" существенно пошатнула его рейтинги и общественное доверие, что привело к бегству около миллиона россиян за границу.

Основная ставка Кремля сейчас состоит в том, чтобы "пережить" сторонников Украины в Европе и США, а для этого Путину необходимо всеми силами предотвратить большое контрнаступление Украины. По мнению Путина, это в конечном итоге может поколебать поддержку Украины среди союзников. Несмотря на то, что среди кремлевских элит множество людей сомневаются в возможности России победить, жестко настроенные сотрудники спецслужб считают эту войну экзистенциальной для самой России, разделяя мнения диктатора.

Единственной ощутимой победой для Владимира Путина стал визит лидера Китая Си Цзиньпина. Таким образом, ему удалось доказать россиянам, что страна не находится в тотальной изоляции, а также заручиться поддержкой Си, который пообещал укрепить связи между Россией и Китаем. В частных разговорах кремлевские чиновники были оптимистично настроены на этот визит, несмотря на отсутствие объявленных соглашений.

Китай публично не взял на себя обязательство оказать военную помощь, даже когда российские войска пытаются продвинуться вперед в условиях упорного сопротивления со стороны Украины. По словам украинских и западных официальных лиц, почти все 300 000 солдат, мобилизованных осенью, сейчас находятся на поле боя, но за последние месяцы России не удалось захватить ни один крупный город.

Между тем, Украина планирует начать масштабное контрнаступление в ближайшие месяцы вместе с войсками, только что прошедшими обучение в Европе и США, с использованием недавно поставленных танков, бронемашин и другого вооружения. По словам американских чиновников, Украина может попытаться прорвать российские линии и разорвать сухопутный путь оккупированной территории, соединяющий сейчас Крым с материковой частью России.

В своей попытке предотвратить планы украинского командования Россия уже начала масштабную кампанию по набору солдат-контрактинков. Региональные чиновники получили квоты на вербовку и выдают повестки потенциальным добровольцам, чтобы те явились на призывные участки, где их агитируют записаться на службу, сообщают люди, знакомые с этими мерами. По их словам, первоначально российская власть ориентируется на ветеранов и сельских жителей.



Российские мобилизованные отправляются на войну в Украину / Фото AP

Впрочем, некоторые российские чиновники заявили, что цель привлечь 400 тысяч новых контрактников в этом году, скорее всего, нереальная. Это примерно равно общему количеству профессиональных войск, которые имела Россия до начала вторжения 24 февраля 2022 года. Западные военные эксперты считают, что без перехода на экономику военного времени и введения военного положения России вряд ли удастся отразить мощное контрнаступление Украины.

Кремль, очевидно, к этому не готов, ведь подобный шаг может подорвать всю предстоящую президентскую кампанию Владимира Путина. Хотя Россия крепко держит в руках политическую систему, чиновники опасаются, что мобилизация, которая вернет домой войну для миллионов россиян, может осложнить их усилия, направленные на одержание громкой победы на выборах.

В конце прошлого года Путин одобрил план увеличения численности российской армии до 1,5 миллиона человек с нынешних 1,15 миллиона. Кремль планирует его реализовать до 2026 года. Несмотря на это, Россия сегодня испытывает острый дефицит военной техники. Украинские чиновники видят ограничение способности России продолжать борьбу, поскольку ее запасы вооружений уменьшаются, а санкции ограничивают возможности их замены. Ориентировочно Россия способна вести эту войну максимум до конца 2024 года.

Торговые войны с США бьют по производствам Китая

Богатейший город Китая сегодня страдает от падения экспорта из местных производств из-за напряженности в отношениях страны с Соединенными Штатами, пишет Financial Times. Тайваньские производители в Куньшане сокращают персонал и заработную плату и выводят заказы за границу из-за геополитических рисков.

Сотрудники одного из крупнейших экспортных хабов Китая борются за работу, ведь глобальные экономические перспективы ухудшаются, а проблемы с США подталкивают производителей переносить заводы за пределы Китая.

Обратите внимание! Не так давно Куньшань, расположенный всего в 50 километрах от Шанхая, мог похвастаться заработной платой на 30% больше, чем в менее развитых провинциях Китая. Все благодаря тысячам контрактных заказов на сборку важных комплектующих, производимых на территории Куньшаня.



На сегодняшний день в городе, где проживает около 1 миллиона человек, располагаются 1 529 экспортноориентированных производителей только из Тайваня, именно поэтому Куньшань считается одним из самых богатых регионов Китая.

Однако компании Куньшаня постепенно сокращают расходы в ответ на падение экспорта, который являлся основным двигателем экономического роста Китая во время пандемии. Такой регресс наблюдается в течение последних пяти месяцев подряд, начиная с октября прошлого года.

Высокий уровень инфляции и хмурые экономические перспективы заставляют западных покупателей сокращать заказ. Ухудшение ситуации в Куньшане отражает общую картину вызовов, с которыми сегодня сталкивается экспортно ориентированная экономика Китая.



Китайский экспорт пострадал от падения потребления в мире / Инфографика Financial Times

На сегодняшний день общее количество рабочих на китайских фабриках сократилось, а компании снизили почасовую оплату труда на треть и отменили прибыльные бонусы при поступлении на работу. Множество производств стали отказывать кандидатам постарше, поскольку уменьшение объемов заказов привело к избытку рабочей силы. Особенно ощутимым это стало на фоне пандемии, когда заводы наоборот увеличивали количество работников, что удовлетворило высокий спрос.

Слабость рынка труда усиливается тем, что тайваньские производители – крупнейшие работодатели страны, переносят производство за пределы Китая, чтобы ограничить свое влияние на напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Администрация Байдена пытается обезопасить цепочки поставок критически важной электроники, подобно той, что собирается в Куньшане. США мотивируют это вопросами национальной безопасности, заставляя американские компании и их союзников переносить производство в другие страны и ограничивать торговлю с Китаем.



Первые два месяца 2023 года показывают, что через порты Шанхая проходит меньше судов / инфографика Financial Times

Джеймс Гао, владелец логистической группы из Куньшаня, работающей с Foxconn и Pegatron (еще одним тайваньским контрактным производителем Apple), заявил, что в первом квартале 2023 года объемы поставок сократились по меньшей мере на треть по сравнению с предыдущим годом.

Гао добавил, что некоторые из его тайваньских клиентов-заводов, которые в основном обслуживают западные бренды бытовой электроники, начали размещать часть заказов на предприятиях во Вьетнаме и Индии, поскольку геополитическая напряженность побуждает их к диверсификации. Если раньше завод в Куньшане мог получить заказы на 10 миллиардов долларов от Apple или Dell, то сегодня он получает всего 8 миллиардов, а остальные уходят во Вьетнам.

Важно! Китай нашел выход из ситуации, привлекая иностранных инвесторов, выдвигая более высокие технологические требования и сосредотачиваясь на внутренних продажах, чтобы стимулировать рост. Эта стратегия привлекла некоторые компании благодаря отлаженной цепочке поставок и близости к Шанхаю – крупнейшему в Китае потребительскому рынку высокого класса и центру технологических исследований и разработок.



По предварительным прогнозам европейских производителей спрос в этом году должен существенно возрасти, ведь компании стремятся получить доступ ко второй по величине экономике мира.

Впрочем, этого притока, вероятно, будет недостаточно, чтобы компенсировать дефицит производителей, а вместе с тем и рабочих мест в Куньшане. В этом году город ожидает 1,1 миллиарда долларов иностранных инвестиций, что намного меньше 1,7 миллиарда в 2022 году. Для соискателей работы картина останется мрачной. Простые китайцы сталкиваются с нехваткой вакансий и падением заработной платы. Надежды на то, что конец политики "нулевого ковида" постепенно угасают, ведь рабочим приходится соглашаться на гораздо меньшие зарплаты, чтобы просто остаться на работе.