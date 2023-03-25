Бывший офицер ЦРУ Дуглас Лондон заявляет, что все действительно может быть не так, как кажется. Он говорит, что чем дольше идет война, тем хуже для Москвы.

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Украинцы будут бороться до последнего

Лондон говорит, что Путин ведет себя так, будто не верит в свою возможность выжить и выйти из конфликта с Украиной. Кремль стремится выиграть, идя войну на истощение. Однако украинцы будут бороться до последнего.

По мнению Лондона, война является "экзистенциальной" только для украинцев. Именно народ Украины пострадал бы от культурного геноцида, если бы Россия пошла дальше. Однако даже сам Путин, по мнению бывшего офицера ЦРУ, не верит, что украинцы могут сдаться.

Украина окопалась и боролась бы столько, сколько могла бы, даже если бы конфликт перерос в партизанскую войну на оккупированных улицах,

– говорит Лондон.

Как Путин пытается всех обмануть

Путин не так безрассуден, как некоторые считают. По словам Лондона, российский диктатор до сих пор думает, как офицер разведки, и чем дольше война продолжается, тем хуже для России.

Впоследствии, по словам бывшего офицера ЦРУ, Путин сталкивается все чаще со сложным выбором – финансировать войну или улучшить экономику собственной страны. К тому же, диктатору приходится тратить ценный бюджет и время на покупку оружия у Ирана.

Вместе с тем, время играет на руку в первую очередь Украине – ВСУ могут получить современное оружие от партнеров, наладить цепочки поставок боеприпасов. Все это способствует успешному контрнаступлению Украины.

"Путин может дать отпор этим силам, но делать ставки на все, что он может – это чрезвычайно рискованная авантюра. Если Украина победит, сможет ли он пережить потерю Крыма и отбрасывание его войск за российские границы", – говорит бывший офицер ЦРУ.

Путин стремится, чтобы весь мир считал, что он ведет войну на истощение. По словам Лондона, если российский диктатор столкнется с безвыигрышной войной, то наилучший результат, на который он может надеяться, это "замаскировать эту слабость и запугать своих противников, заставив их моргнуть первыми".

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