Мол, россияне уже уничтожили украинскую экономику, и, отступив, они хитро обманут Запад и им не придется выплачивать репарации. Об этом политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал в эксклюзивном блюде. 24 Канала.
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Серьезные люди серьезно уложились
По словам политтехнолога, в этот фильм вложены очень большие деньги. "Он снят суперпрофессиональными людьми, на суперпрофессиональном уровне. Явно не пожалели средств на это все", – акцентировал Шейтельман. В этом фильме фактически доказываются огромные преимущества отступления к линии 24 февраля.
Фильм в нынешней России. Это абсолютно пророссийский и пропутинский фильм, его снимали не либералы. Снять фильм такого производственного уровня… Дело не только в деньгах, нужно было привлечь лучшие таланты из оставшихся в России, а их не так много,
– объяснил он.
Человек или организация, которая этим занималась, серьезно уложилась в это. Политтехнолог отмечает, что такое могли снять на самой верхушке – в администрации президента, ФСБ, минобороны.
Некоторые считают, что массово показано россиянам, мол, смотрите, мы отступим, и это будет наша победа. Мне кажется, у этого фильм один зритель – Владимир Путин. Его сняли для диктатора, чтобы он рано или поздно посмотрел и поверил, что нужно отвести войска,
– утверждает Шейтельман.
Есть огромное количество людей на верхах, которые уговаривают Путина отступить. В то же время, уверяет политтехнолог, пока Путин у власти, он этого не сделает.
"Это противоречило бы его смыслу жизни. Его смысл жизни сегодня – в захвате новых территорий. Ему 70 лет, другой смысл он придумать не успеет. Это не человек, которому 30 лет, и он может сказать: "Хорошо, война не вышла, стану академиком. Или пойду учиться на актера и выиграю Оскар". Он может только побеждать или проигрывать в этой войне. Поэтому при Путине этого всего не будет", – резюмировал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Получил ли Путин желаемое от встречи с Си
- Президент Китая Си Цзиньпин побывал с визитом в России. Как отмечает российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов, сам факт приезда лидера Китая в Москву был крайне важен для Владимира Путина.
- По его словам, визит Си Цзиньпина в Россию вряд ли оправдал ожидания российского диктатора. "Если бы Путин получил то, что хотел, то об этом в России рассказывали бы с гордостью. А так по результатам встречи раздаются общие фразы, без всякой конкретики", – отметил политолог.
- По мнению Галлямова, вероятно, российской стороне не удалось достичь чего-либо выдающегося в переговорах с Китаем. Детальнее – читайте в материале.