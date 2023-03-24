Мовляв, росіяни вже знищили українську економіку, і, відступивши, вони хитро обмануть Захід і їм не доведеться виплачувати репарації. Про це політтехнолог Михайло Шейтельман розповів в ексклюзивному стрімі 24 Каналу.

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Серйозні люди серйозно вклалися

За словами політтехнолога, у цей фільм вкладені дуже великі гроші. "Він знятий суперпрофесійними людьми, на суперпрофесійному рівні. Явно не пошкодували коштів на це все", – акцентував Шейтельман. У цьому фільмі фактично доводяться величезні переваги відступу до лінії 24 лютого.

Фільм в теперішній Росії. Це абсолютно проросійський і пропутінський фільм, його знімали не ліберали. Зняти фільм такого виробничого рівня… Річ не лише у грошах, потрібно було залучити найкращі таланти з тих, які залишилися у Росії, а їх не так багато,

– пояснив він.

Людина або організація, яка цим займалася, серйозно вклалася у це. Політтехнолог наголошує, що таке могли зняти на самій верхівці – в адміністрації президента, ФСБ, міноборони.

Деякі вважають, що масово показано росіянам, мовляв, дивіться, ми відступимо, і це буде наша перемога. Мені здається, у цього фільм один глядач – Владімір Путін. Його зняли для диктатора, щоб він рано чи пізно подивився і повірив, що потрібно відвести війська,

– стверджує Шейтельман.

Є величезна кількість людей на верхівці, які вмовляють Путіна відступити. Водночас, запевняє політтехнолог, поки Путін у владі, він цього не зробить.

"Це суперечило б його сенсу життя. Його сенс життя сьогодні – у захопленні нових територій. Йому 70 років, інший сенс він вигадати не встигне. Це не людина, якій 30 років, і вона може сказати: "Добре, війна не вийшла, стану академіком. Або піду вчитися на актора і виграю Оскар". Він може лише перемагати або програвати у цій війні. Тому при Путіні цього всього не буде", – резюмував політтехнолог Михайло Шейтельман.

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