Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог і політолог Аббас Галлямов. За його словами, ймовірно, візит Сі Цзіньпіна до Росії не виправдав очікувань російського диктатора.

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"Якби Путін отримав те, що хотів, то про це у Росії розповідали б з гордістю. А так за результати зустрічі лунають загальні фрази, без жодної конкретики", – зазначив політолог.

На думку Галлямова, ймовірно, російській стороні не вдалося досягнути чогось видатного у переговорах з Китаєм.

"Путін міг і не очікувати надто багато"

Галлямов припустив, що Путін міг і не розраховувати на щось дуже значне. Адже люди в адміністрації диктатора, які постійно займаються спілкуванням з Пекіном, непублічно зізнаються, що доволі скептично налаштовані до китайців.

Представники російської влади кажуть, що китайці – страшенно незручні, жорсткі й цинічні контрагенти, які переслідують лише власні інтереси і яким наплювати на союзників,

– розповів політтехнолог.

Він зауважив, що це наштовхує на думку, що у Росії й не очікували від візиту Сі Цзіньпіна надто багато.

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Піар для Росії

Водночас сам факт, що лідер Китаю приїхав до Москви, має велике значення для Кремля.

Російська влада отримала певний піар. Вони змогли показати по телевізору картинку, що от, мовляв, лідер Китаю приїхав в гості. Отже, Росія начебто зовсім не в ізоляції, з Росією дружать,

– сказав Галлямов.

Він додав, що таким чином російська пропаганда може тепер доводити насамперед внутрішній аудиторії, що Путін – "рукоподаваний" і нібито "на рівні" розмовляє з лідерами інших країн.

"Це єдиний плюс, який Росія отримала від цього візиту. Якщо ж Путін розраховував на щось більше, то тоді він розчарований і усвідомив, що чекати від Китаю нічого не доводиться", – зазначив політтехнолог.

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