Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Тепер, за його словами, Путін потрібен Сі, щоб глава Кремля продовжував демонструвати, що Росія все ще є.

Зверніть увагу Найближчим часом нас чекає початок колонізації, – Фейгін про візит Сі в Росію

Путін здав Сі Цзіньпіну Росію

Яковенко зазначив, що на сайті президента Росії були опубліковані 14 документів, які однозначно ставлять "діагноз" новим відносинам Пекіна та Москви. Саме тому Скабєєва та інші кремлівські пропагандисти "цілують туфлю" китайському імператору, оскільки Сі тепер їхній хазяїн. Тобто в Росії буде нова інформаційна ідеологічна культурна політика.

Він нагадав, що перед поїздкою Сі в Москву з'явилася дивовижна карта Китаю, на якій були позначені 1,5 мільйона квадратних кілометрів російської території як землі, що належать Піднебесній. Мовиться про територію, яку російська імперія у 1848 році "віджала" у Китаю. Примітно, що з боку російських патріотів не було жодної реакції на це.

Тобто, за словами опозиційного журналіста, Сі без будь-якої армії взяв не лише Москву, а й усю Росію за неповні 3 дні. Тож цілком очевидно, що Росія перетворилася на північну провінцію Китаю. Адже Путін після ордеру на арешт був згоден на все, щоб уникнути ганебної поразки та смерті.

Фактично Путін здав Сі Цзіньпіну Росію,

– наголосив Яковенко.

Зрозуміло, зауважив він, що далекосхідні та південносибірські території не одразу будуть приєднані до Китаю. Путін же потрібен Сі, щоб глава Кремля демонстрував, що Росія все ще є. А Китай тим часом, наче павук, "висмоктуватиме" ресурси з цих територій.

Яковенко про візит Сі Цзіньпіна в Росію: дивіться відео

Що Путіну потрібно від Китаю

Опозиційний журналіст зауважив, що Путіну потрібен порятунок. Для цього йому треба зброя від Китаю. Якесь озброєння, очевидно, Пекін уже постачає Москві, зокрема, дрони.

Найголовніша проблема полягає в тому, яка кількість і номенклатура озброєнь буде постачатися,

– заявив Яковенко.

Тому що, за його словами, на китайсько-російській зустрічі були присутні люди, які відповідають за озброєння. Тож головне питання наразі – в яких розмірах воно постачатиметься надалі та якою буде реакція Заходу.

Він додав, що США вже надіслали Сі Цзіньпіну чіткий сигнал про те, що у разі надання Росії зброї Вашингтон завдасть санкційного удару, який вбиватиме економіку Китаю. Тож залишається сподіватися, що, враховуючи ймовірні наслідки, Пекін відмовиться від значної підтримки Кремля.

Більше про візит Сі до Путіна: головне