Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Теперь, по его словам, Путин нужен Си, чтобы глава Кремля продолжал демонстрировать, что Россия все еще есть.

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Путин сдал Си Цзиньпину Россию

Яковенко отметил, что на сайте президента России были опубликованы 14 документов, однозначно ставящих "диагноз" новым отношениям Пекина и Москвы. Именно поэтому Скабеева и другие кремлевские пропагандисты "целуют туфлю" китайскому императору, поскольку Си теперь их хозяин. То есть у России будет новая информационная идеологическая культурная политика.

Он напомнил, что перед поездкой Си в Москву появилась удивительная карта Китая, на которой было обозначено 1,5 миллиона квадратных километров российской территории как земли, принадлежащие Поднебесной. Речь идет о территории, которую российская империя в 1848 году "отжала" у Китая. Примечательно, что со стороны российских патриотов не было никакой реакции на это.

То есть, по словам оппозиционного журналиста, Си без всякой армии взял не только Москву, но всю Россию за неполные 3 дня. Поэтому совершенно очевидно, что Россия превратилась в северную провинцию Китая. Путин же после ордера на арест был согласен на все, чтобы избежать позорного поражения и смерти.

Фактически Путин сдал Си Цзиньпину Россию,

– подчеркнул Яковенко.

Разумеется, заметил он, что дальневосточные и южно-сибирские территории не сразу будут присоединены к Китаю. Путин нужен Си, чтобы глава Кремля демонстрировал, что Россия все еще есть. А Китай тем временем, как паук, будет "высасывать" ресурсы из этих территорий.

Яковенко о визите Си Цзиньпина в Россию: смотрите видео

Что Путину нужно от Китая

Оппозиционный журналист отметил, что Путину нужно спасение. Для этого ему надо оружие от Китая. Какое-то вооружение, очевидно, Пекин уже поставляет Москву, в частности, дроны.

Самая главная проблема состоит в том, какое количество и номенклатура вооружений будет поставляться,

– заявил Яковенко.

Потому что, по его словам, на китайско-российской встрече присутствовали люди, отвечающие за вооружение. Поэтому главный вопрос сейчас – в каких размерах оно будет поставляться в дальнейшем и какова будет реакция Запада.

Он добавил, что США уже направили Си Цзиньпину четкий сигнал о том, что в случае предоставления России оружия Вашингтон нанесет санкционный удар, который будет убивать экономику Китая. Поэтому остается надеяться, что, учитывая вероятные последствия, Пекин откажется от значительной поддержки Кремля.

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