Об этом 24 Каналу сказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, у власти в России сейчас находится предательская прокитайская партия во главе с Путиным.

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Миротворческая миссия Китая провалилась

Фейгин отметил, что предварительно визит Си Цзиньпина в Москву имеет два важных вывода. Во-первых, вся миротворческая миссия Китая по поводу войны в Украине провалилась, она не имеет никаких результатов.

По его словам, миротворческую инициативу Пекина не приняла Украина. Россия, в свою очередь, говорит о каком-то плане, но Китай предложил скорее декларацию. К тому же не было видеоконференции Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским.

Поэтому, отметил российский правозащитник, с этой точки зрения визит в Москву не слишком удачен для китайского лидера.

Россия превращается в колонию Китая

Что касается колониального будущего России и китайской экспансии, то, по его мнению, здесь все просто прекрасно. В этом вопросе стороны договорились обо всем.

Нас ждет в ближайшие месяцы объявление, как я себе это представляю, создание какой-то зоны – того, что напоминала Ост-Индийская компания когда-то,

– сказал Фейгин.

То есть, по словам правозащитника, создадут особую зону. Китай начнет осваивать, в частности, Восточную Сибирь, Забайкалье и некоторые другие регионы, интересные Пекину по эксплуатации ресурсов.

Он считает, что это все уже давно обсуждали. У России теперь есть международно-правовые проблемы. Китай же все это компенсирует своим присутствием, давая дополнительную энергию российской экономике по обслуживанию китайских интересов.

Фейгин отметил, что у власти в России сейчас находится предательская прокитайская партия, превращающая страну в сателлита Пекина. И Путин – лидер этой прокитайской партии Кремля.

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