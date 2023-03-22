Так, Си Цзиньпин завершил программу государственного визита в Москву. Он покинул Россию утром 22 марта.

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Си Цзиньпинь возвращается в Китай

Борт Си отбыл из московского аэропорта "Внуково-2". По случаю отлета главы КНР в аэропорту прошла торжественная церемония. Китайский лидер прошел по борту красной ковровой дорожкой в музыкальном сопровождении военного оркестра.

Возле трапа самолета Си Цзиньпина провожали вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, заместитель главы МИД Андрей Руденко и ряд других официальных лиц.

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