Так, Сі Цзіньпін завершив програму державного візиту до Москви. Він залишив Росію вранці 22 березня.
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Сі Цзіньпінь повертається в Китай
Борт Сі відбув із московського аеропорту "Внуково-2". З нагоди відльоту голови КНР в аеропорту відбулася урочиста церемонія. Китайський лідер пройшов до борту червоною килимовою доріжкою в музичному супроводі військового оркестру.
Біля трапу літака Сі Цзіньпіна проводжали віцепрем'єр Росії Дмітрій Чернишенко, заступник глави МЗС Андрєй Руденко та низка інших офіційних осіб.
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Візит Сі Цзіньпіня до Путіна: що відомо
- До Росії 20 березня приїхав китайський лідер Сі Цзіньпін. Це його перший візит до країни-агресорки за 4 роки.
- Зауважимо, що голова КНР став першим світовим лідером, який зустрівся з Путіним після того, як Гаазький трибунал видав ордер на його арешт.
- Під час розмови Владімір Путін заявив, що Китай буцімто зробив потужний крок у своєму розвитку, а китайська система розвитку є доволі ефективною.
- Диктатор сказав, що ця система "ефективніша, ніж в більшості країн" і він навіть заздрить Китаю.
- До речі, у мережі вже опублікували фото меню неформального обіду Путіна та Сі Цзіньпіна.