Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, вірогідно, очільник Китаю вже знає, хто опиниться на місці російського диктатора Владіміра Путіна.

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Росія слабшає на очах

Валерій Клочок пояснив, що сценарії розвитку подій можуть бути дуже різними. Путін своїм приїздом до тимчасово окупованого Маріуполя та Криму фактично помітив ці території.

"У такий спосіб він показав Сі Цзіньпіну, що я від них відмовлятися не буду, але відмовитися може хтось інший", – наголосив він.

На його думку, на це мають змогу вплинути США, ЄС та вся демократична спільнота, яка може прийняти зважені рішення.

Затяжна війна дуже виснажує російську економіку. Це Путін зараз зі своїми дурнуватими ідеями цього не хоче бачити. Але ж те оточення, яке біля нього і в тому числі сприяє реалізації дурнуватих планів, це розуміє,

– розказав політичний експерт.

За його словами, далеко не всі з оточення Путіна можуть бути чесними з диктатором.

Хто прийде до влади замість Путіна

Валерій Клочок підкреслив, що 21 березня під час офіційного візиту Сі Цзіньпіна до Москви на зустрічі не було очільника Радбезу РФ Ніколая Патрушева. У цей час він за дивним збігом обставин поїхав в Ульяновськ і там проводив засідання.

Це той Патрушев, який їздив до Китаю владнати проєкт транзиту і який хоче та прагне поставити до влади свого сина Дмитра,

– пояснив він.

На його думку, Патрушев – це навіть гірше, ніж Путін.

"Є інший наступник, який сформувався за ці два роки – це прем'єр-міністр. І на нього може погодитися й сам Путін. Я маю на увазі Мішустіна", – додав він.

Політичний експерт наголосив, що саме з Міхаілом Мішустіним зустрічався Сі Цзіньпін.

Так, в тій частині є просте обґрунтування – економічна співпраця. Глава уряду буде їхати до Китаю, щоб підписувати, можливо, разом із Путіним проєкт "Сила Сибіру 2" не в Росії, а в Пекіні на умовах Пекіну, щоб Росія привезла туди газ,

– повідомив він.

Клочок зазначив, що кандидати на заміну Путіна можуть бути різні. Тож жоден сценарій не можна недооцінювати.

Китай не поспішає

Валерій Клочок пояснив, що Китай вигідно оперує часом.

"Ми вже рік чекаємо, поки Путін здохне, але ніяких сценаріїв зараз виключати не можна. Пекін не поспішає. Пекін рік чекав. Він подивився на цю ситуацію, вийшов саме з такої позиції", – резюмував він.

Військовий експерт пояснив, що Росія погодилася на розрахунки в юанях задля співпраці з Китаєм.

"У мене питання: "Що вони з цими фантиками будуть робити? Куди вони їх складати будуть?" – наголосив він.

На його думку, для Росії таке рішення вкрай нераціональне, втім Китай лише у виграші.

Для Пекіна це надвигідно, щоб реалізувати нові проєкти – проєкт Сі Цзіньпіна, яким він глобалізує свою політичну експансію не лише в Росії, але й в Білорусі, країнах Центральної Азії, Таджикистані, Узбекистані і так далі. Це надпотужний проєкт,

– зауважив він.

За його словами, хоча Сі Цзіньпін заявив про підтримку Путіна на президентських виборах, але все може докорінно змінитися.

Китай мітить на російську територію

Валерій Клочок переконаний, що китайсько-російські відносини потрібно розглядати з призми не того, чи Китай допоможе Росії, а як він використає країну-агресорку. Зокрема, мовиться про здійснення економічної та культурної експансії.

Якщо читати статтю Сі Цзіньпіна перед його офіційним візитом, то він говорить про створення літніх таборів російсько-китайських для діток, де буде насаджуватися китайська культура,

– пояснив він.

На його думку, "Сила Сибіру 2" – один зі способів посилення впливу.

"Путін сам повезе цей проєкт до Пекіна і підпишуть там договір на умовах Пекіна. Там не буде позиції "бери або плати". Китай на це не піде, йому потрібен дешевий російський газ, тому це і є економічна експансія, а не допомога Росії", – зосередив увагу він.

Військовий експерт розказав, що у Росії це чудово розуміють.

Китаю цікава територія Росії, тому що китайців багато, їм треба десь жити і працювати,

– пояснив він.

До того ж схожу політику Китай застосовує і до Білорусі. Сі Цзіньпіну треба зміцнити Китай, а це є підготовкою до можливої Третьої світової війни.

Зустріч глави КНР та російського диктатора