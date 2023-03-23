Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, вероятно, глава Китая уже знает, кто окажется на месте российского диктатора Владимира Путина.

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Россия слабеет на глазах

Валерий Клочок пояснил, что сценарии развития событий могут быть очень разными. Путин своим приездом во временно оккупированный Мариуполь и Крым фактически пометил эти территории.

"Таким образом он показал Си Цзиньпину, что я от них отказываться не буду, но отказаться может кто-нибудь другой", – подчеркнул он.

По его мнению, на это могут повлиять США, ЕС и все демократическое сообщество, которое может принять взвешенные решения.

Затяжная война очень истощает российскую экономику. Путин сейчас со своими дурацкими идеями этого не хочет видеть. Но ведь то окружение, которое возле него, и в том числе способствует реализации глуповатых планов, это понимает,

– рассказал политический эксперт.

По его словам, далеко не все из окружения Путина могут быть честны с диктатором.

Кто придет к власти вместо Путина

Валерий Клочок подчеркнул, что 21 марта во время официального визита Си Цзиньпина в Москву на встрече не было главы Совбеза РФ Николая Патрушева. В это время он по странному стечению обстоятельств уехал в Ульяновск и проводил там заседание.

Это тот Патрушев, который ездил в Китай уладить проект транзита и который хочет и стремится привести во власть своего сына Дмитрия,

– объяснил он.

По его мнению, Патрушев – это даже хуже Путина.

"Есть другой преемник, сформировавшийся за эти два года – это премьер-министр. И на него может согласиться и сам Путин. Я имею в виду Мишустина", – добавил он.

Политический эксперт отметил, что именно с Михаилом Мишустиным встречался Си Цзиньпин.

Да, в той части есть простое обоснование – экономическое сотрудничество. Глава правительства будет ехать в Китай, чтобы подписывать, возможно, вместе с Путиным проект "Сила Сибири 2" не в России, а в Пекине на условиях Пекина, чтобы Россия привезла туда газ,

– сообщил он.

Клочок отметил, что кандидаты на замену Путина могут быть разными. Так что ни один сценарий нельзя недооценивать.

Китай не торопится

Валерий Клочок объяснил, что Китай выгодно оперирует временем.

"Мы уже год ждем, пока Путин сдохнет, но никаких сценариев сейчас исключать нельзя. Пекин не спешит. Пекин год ждал. Он посмотрел эту ситуацию, вышел именно из такой позиции", – резюмировал он.

Военный эксперт объяснил, что Россия согласилась на расчеты в юанях для сотрудничества с Китаем.

"У меня вопрос: что они с этими фантиками будут делать? Куда они их складывать будут?" – подчеркнул он.

По его мнению, для России такое решение крайне нерационально, впрочем, Китай только в выигрыше.

Для Пекина это сверхвыгодно, чтобы реализовать новые проекты – проект Си Цзиньпина, которым он глобализует свою политическую экспансию не только в России, но и в Беларуси, странах Центральной Азии, Таджикистане, Узбекистане и так далее. Это сверхмощный проект,

– заметил он.

По его словам, хотя Си Цзиньпин заявил о поддержке Путина на президентских выборах, но все может измениться в корне.

Китай метит на российскую территорию

Валерий Клочок убежден, что китайско-российские отношения нужно рассматривать с позиции не того, поможет ли Китай России, а как он использует страну-агрессора. В частности, речь идет об осуществлении экономической и культурной экспансии.

Если читать статью Си Цзиньпина перед его официальным визитом, то он говорит о создании летних российско-китайских лагерей для детей, где будет насаждаться китайская культура,

– объяснил он.

По его мнению, "Сила Сибири 2" – один из способов усиления влияния.

"Путин сам повезет этот проект в Пекин и подпишут там договор на условиях Пекина. Там не будет позиции "бери или плати". Китай на это не пойдет, ему нужен дешевый российский газ, поэтому это и есть экономическая экспансия, а не помощь России", – сосредоточил внимание он.

Военный эксперт рассказал, что в России это прекрасно понимают.

Китаю интересна территория России, потому что китайцев много, им надо где-то жить и работать,

– объяснил он.

К тому же схожую политику Китай применяет и в Беларуси. Си Цзиньпину нужно укрепить Китай, а это подготовка к возможной Третьей мировой войне.

Встреча главы КНР и российского диктатора