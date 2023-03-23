Издание The Guardian пишет о том, что противоречивые силы, доминирующие в отношениях китайского лидера с Москвой, никуда не исчезли. В частности, Си хочет быть сильным союзником Путина и в то же время глобальным миротворцем, что одновременно невозможно.

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"Стратегические братья" Путина и Си

Британский таблоид напомнил, что Си в Москве встречали красными коврами, духовым оркестром и сибирским лососем. Си и Путин даже поднимали бокалы за "углубление российско-китайского партнерства".

Но кроме общих политических и экономических интересов отношения между странами характеризуются необычным уровнем личных связей между Си Цзиньпином и Путиным.

Лидер Китай называл русского диктатора своим "лучшим другом", добавляя, что у них одинаковые характеры. Научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров назвал такие отношения "стратегическим братанием".

Глубина личных отношений лишь усугубляет утверждение Китая о том, что война в Украине не может привести к изменению режима в Кремле. Такой результат, по мнению аналитиков, возможен, если война окончится на украинских условиях. Личные отношения – это одна из причин, почему претензии Си на роль миротворца в конфликте в большинстве своем отвергают.

На годовщину российского вторжения лидер Китая опубликовал так называемый "мирный план" из 12 пунктов, якобы описывающий выход из "кризиса в Украине". Но в нем ничего не сказано, что украинский территориальный суверенитет следует уважать. Также документ обвиняет НАТО в том, что он якобы спровоцировал войну.

Российская сторона приветствует китайскую готовность играть положительную роль в политическом и дипломатическом урегулировании украинского кризиса, а также конструктивные предложения, описанные в китайской позиции по политическому урегулированию украинского кризиса,

– говорится в совместном официальном заявлении Си и Путина за 21 марта.

Директор Китайского института в Лондонской Школе восточных и африканских исследований Стив Цан отметил, что Путин настолько положительно отнесся к китайскому мирному предложению, что оно не может быть воплощено.

"Чтобы найти что-нибудь приемлемое для обеих сторон, Китаю нужно стать искренним, честным посредником, каким он не является", – сказал Стив Цан.

В СМИ была информация, что Си позвонит по телефону Владимиру Зеленскому во время своего визита в Россию. Как пишет The Guardian, такой разговор был бы хоть каким-то намеком на утверждение китайского лидера, что он нейтральный посредник. Однако разговор до сих пор не состоялся.

Зеленский положительно оценил возможность поговорить с Си. Их разговор все еще может состояться.

Официальная газета Компартии впервые с октября назвал имя Зеленского.

Британские журналисты отмечают, что 20 марта официальная газета Компартии "Жэньминь Жибао" впервые с октября 2022 года вспомнила украинского президента на имя.

Это может быть попыткой подать сигнал внутренней аудитории, что линии связи между Си Цзиньпином и Зеленским все еще открыты,

– говорится в сообщении.

Лидер Китая уже не верит, что сможет переубедить Запад в своем нейтральном отношении к войне в Украине, но дома и на "Глобальном Юге" он все еще строит имидж глобального государственника.

Официальный китайский нарратив состоит в том, что США реагируют на проблемы военными методами, а Пекин использует диалог. Как доказательство, Китай может привести недавнее восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, чему способствовал Пекин.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен преуменьшил китайское вмешательство, сказав, что Эр-Рияд и Тегеран уже работали в этом направлении.

Китайский нарратив уже работает

В The Guardian отметили, что есть признаки того, что китайский нарратив все же работает. В частности, повстанческие группы в Мьянме попросили у Китая помощь в разрешении конфликта, продолжающегося в стране с 2021 года.

Но самая важная аудитория Си Цзиньпина – это та, которая у него дома. После трех лет политики нулевой толерантности к COVID, повлекшей широкую экономическую боль и социальное недовольство, Си теперь пытается укрепить китайскую позицию на мировой арене,

– пишет издание.

В 2018 году Си Цзиньпин нарушил установленные ограничения в стране и стал лидером Китая в третий раз. Такого не было со времен Мао Цзэдуна.

"Поэтому это год, когда следует ожидать, что он оставит больший отпечаток. Поскольку он напортачил с экономикой дома, он пытается наверстать в сфере внешней политики, что в какой-то степени легче сделать", – пояснил Цан.