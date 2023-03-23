Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Путин крайне не любит проигрывать, впрочем обычно пытается сдерживать свою злобу.

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В России нет виновных

Сергей Жирнов сообщил, что яркое свидетельство того, что президент России придерживается логики не наказывать виновных за поражение, "хлопок" на Крымском мосту.

"5 октября приезжает Патрушев в Крым и проводит совещание по безопасности Крыма. 8 октября происходит инцидент на Крымском мосту. Кого наказали?" – подчеркнул он.

По его словам, согласно российской версии огромный грузовик с тоннами взрывчатки прошел российские КПП, оказался на мосту и взорвался. Впрочем, эту ситуацию красиво умолчали, а наказание никто не понес.

Сняли ли Виктора Золотова, начальника Росгвардии, которая охраняла этот мост? Сняли ли Александра Бортникова, начальника ФСБ, который обеспечивал безопасность всей России и в том же числе в зоне так называемой спецоперации? Сняли начальника железнодорожного войска, охранявшего железную дорогу? Никого не сняли! Это им не нужно,

– сосредоточил внимание он.

Жирнов добавил, что у Путина совсем другой принцип построения отношений с людьми.

У Путина есть оправдание на все случаи

Экс-сотрудник КГБ предположил, что приспешники диктатора могут ему заносить конверты с деньгами в обмен на прощение. Впрочем, совершенно непонятно, зачем это руководителю России.

По его мнению, конечно, Путин для народа, чтобы не терять авторитет, может выбирать наказывать виновных.

Пригожина могут сделать козлом отпущения, Кадырова могут – то есть не значимых фигур. Я думаю, что никаких генералов Путин не будет ругать и снимать. Если он начнет снимать этих людей, то почему не снимает проигравших войну Герасимова и Шойгу?

– предположил он.

Жирнов убежден, что подобные действия будут свидетельствовать о том, что Россия проиграет войну. Лучший вариант – выстроить картинку, в которой можно производить кадровые изменения и кого-то награждать. Главное – далеко не то, что происходит в реальной жизни.

По его словам, вывод российских войск с территории Украины может сопровождаться аргументами со стороны России о том, что все цели уже достигнуты.

"НАТО через Украину пыталось победить Россию. В результате Россия должна была начать военные действия, начала их и теперь отступила, сохранив полностью свою территорию. Поэтому НАТО не удалось завоевать Россию", – подчеркнул он.

И в конце Путин опять же обязательно сделает награждение генералов.

Для России война – это игра

Жирнов рассказал, что Путин крайне не любит проигрывать и никогда не признает свои ошибки.

"Объяснить даже вывод полностью всех российских войск с украинской территории можно очень просто. Ни грамма, ни миллиметра, ни квадратного километра российской территории не занято украинскими войсками", – отметил он.

По его словам, в историю о том, что собралось нападать на первое ядерное государство в мире, а потому России пришлось действовать на опережение, никто не верит.

Над Лавровым насмехались в Индии, когда была "Двадцатка" министров иностранных дел. Это безумный дом, палата №6,

– объяснил он.

По его мнению, для России война с Украиной – как занятие любимым видом спорта, например футболом.

"Есть какая наша национальная команда, которая с кем-то играет. Нам очень приятно, когда она выиграет и нам не приятно, когда она проиграет", – привел аналогию он.

Жирнов добавил, что для россиян все равно, что происходит, пока кого-то из них не заберут на эту войну. Поэтому основная проблема – реакция российского общества на преступления, которые совершает Россия.

Путину осталось недолго: основное