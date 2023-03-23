Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Путін вкрай не любить програвати, втім зазвичай намагається стримувати свою злість.

Дивіться також "Червона лінія" Росії зітреться: Україна отримає снаряди зі збідненим ураном, попри істерики

У Росії немає винних

Сергій Жирнов повідомив, що яскраве свідчення того, що президент Росії дотримується логіки не карати винних за поразки, "бавовна" на Кримському мосту.

"5 жовтня приїжджає Патрушев у Крим і проводить нараду щодо безпеки Криму. 8 жовтня відбувається інцидент на Кримському мосту. Кого покарали?" – наголосив він.

За його словами, згідно з російською версією величезна вантажівка з тоннами вибухівки пройшла російські КПП, опинилася на мосту та підірвалася. Втім, цю ситуацію красиво замовчали, а покарання ніхто не поніс.

Зняли Віктора Золотова, начальника Росгвардії, яка охороняла цей міст? Зняли Алєксандра Бортникова, начальника ФСБ, який забезпечував безпеку всій Росії й в тому ж числі в зоні так званої спецоперації? Зняли начальника залізничного війська, який охороняв залізницю? Нікого не зняли! Це їм не треба,

– зосередив увагу він.

Жирнов додав, що у Путіна зовсім інший принцип побудови відносин з людьми.

У Путіна є виправдання на всі випадки

Ексспівробітник КДБ припустив, що поплічники диктатора можуть йому заносити конверти з грошима в обмін на прощення. Втім, зовсім не зрозуміло, навіщо це очільнику Росії.

На його думку, звісно, Путін для народу, щоб не втрачати авторитет, може обирати карати винних.

Пригожина можуть зробити козлом відпущення, Кадирова можуть – тобто не вагомих фігур. Я думаю, що ніяких генералів Путін не буде сварити і знімати. Якщо він почне знімати цих людей, то чому не знімає Герасимова і Шойгу, які програють війну?

– припустив він.

Жирнов переконаний, що такі дії будуть свідчити про те, що Росія програє війну. Найкращий варіант – вибудувати картинку, в якій можна робити кадрові зміни та когось нагороджувати. Головне – далеко не те, що відбувається в реальному житті.

За його словами, вивід російських військ з території України може супроводжуватися аргументами з боку Росії про те, що всі цілі вже досягнуті.

"НАТО через Україну намагалося перемогти Росію. У результаті Росія повинна була почати військові дії, почала їх і тепер відступила, зберігши повністю свою територію. Тож НАТО не вдалося завоювати Росію", – підкреслив він.

І в кінці Путін знову ж таки неодмінно зробить нагородження генералів.

Для Росії війна – це гра

Жирнов розказав, що Путін вкрай не любить програвати і ніколи не визнає своїх помилок.

"Пояснити навіть вивід повністю всіх російських військ з української території можна дуже просто. Ні грама, ні міліметру, ні квадратного кілометра російської території не зайнято українськими військами", – зазначив він.

За його словами, в історію про те, що зібралася нападати на першу ядерну державу у світі, а тому Росії довелося діяти на випередження, ніхто не вірить.

Над Лавровим насміхалися в Індії, коли була "Двадцятка" міністрів закордонних справ. Це божевільний будинок, палата №6,

– пояснив він.

На його думку, для Росії війна з Україною – як заняття улюбленим видом спорту, наприклад, футболом.

"Є якась наша національна команда, яка з кимось грає. Нам дуже приємно, коли вона виграє і нам не приємно, коли вона програє", – навів аналогію він.

Жирнов додав, що для росіян байдуже, що відбувається, поки когось із них не заберуть на цю війну. Тому наразі основна проблема – реакція російського суспільства на злочини, які вчиняє Росія.

Путіну залишилось недовго: основне