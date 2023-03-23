Таку абсурдну заяву зробив заступник голови радбезу Росії Дмитро Медведєв. Про це повідомляють росЗМІ, пише 24 Канал. Як бачимо, навіть через понад рік повномасштабного вторгнення окупанти цинічно не визнають, що ведуть кровопролитну війну проти України.

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Медведєв вже традиційно заявив, що компетенція Міжнародного кримінального суду для держави-агресорки нібито "нікчемна". Також він сказав, що ситуація, яка передбачає арешт Путіна за рішенням Гаазького трибуналу, означатиме "оголошення війни Росії".

У своєму інтерв'ю пропагандистським інформагентствам посіпака бункерного президента згадав про заяву міністра юстиції Німеччини про те, що якщо Путін приїде до цієї держави, його заарештують.

Ось уявімо, зрозуміло, що ця ситуація, яка не реалізується ніколи, але уявімо, що вона реалізувалася. Чинний глава ядерної держави приїхав на територію, припустімо, Німеччини, і зазнав арешту. Що це? Оголошення війни Росії,

– істерично заволав Медведєв.

Також він додав, що у такому випадку всі російські кошти полетять до Бундестагу, офісу канцлера і так далі.

"Він розуміє, що це "казус беллі", що це оголошення війни? Чи він вчився погано?" – сказав Медведєв. Окрім того, він назвав МКС "якоюсь правовою нікчемністю, яка нічого істотного не зробила з моменту свого створення".

Заступник голови ворожого радбезу також підкреслив, що "виникає навіть суто правове питання: а на основі чого ви хочете судити іноземні держави чи лідерів іноземних держав, якщо ця держава до вас не приєдналася?"

"Тому його компетенція для нас не те, що є сумнівною, вона нікчемна, про що і було сказано", – заявив Медведєв. Водночас він казав, що такого роду рішення Міжнародного кримінального суду створюють колосальний негативний потенціал. "А у нас і так дуже погані відносини із західним світом, гірше взагалі, напевно, за всю історію не були", – поскаржився прихвостень Путіна.

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