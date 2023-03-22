Карім Хан – прокурор Міжнародного кримінального суду – заявив, що є всі підстави для арешту Путіна. У межах розслідування підтвердили випадки депортації щонайменше сотень дітей.

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У ПАР зібралися "консультуватися" з Росією

Бункерний дід має прибути до ПАР вже у серпні 2023 року. Водночас офіційно візит Путіна у Кремлі ще не підтвердили. Після рішення МКС у ПАР заявили, що країна усвідомлює свої юридичні зобов'язання. Ордер на арешт Путіна взяли до уваги.

Згодом Наледі Пандор – міністерка ПАР з питань міжнародних відносин і співробітництва – заявила, що уряд обговорюватиме ордер. Ба більше, планують консультацію з країною-терористкою.

Ми вивчимо положення нашого законодавства, проведемо, мабуть, обговорення у кабінеті міністрів, а також з нашими колегами в Росії для того, щоб визначити, як діяти далі,

– заявила Пандор.

Через рішення МКС Путін суттєво обмежений у міжнародних поїздках. Кільце змикається, скоро він зможе перебувати хіба у своєму бункері.