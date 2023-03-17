Під час розслідування підтвердили випадки депортації щонайменше сотень дітей. Окупанти вивозили їх з дитячих будинків та інтернатів. Про це заявив головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

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Багато з цих дітей передали на усиновлення в Росію. Указ Путіна навіть змінив законодавство з метою прискорення надання російського громадянства, що полегшило їх усиновлення російськими сім'ями.

Прокурор наголосив, що винних треба покарати

Хан зазначив, що на підставі доказів, які зібрав його Офіс, Палата попереднього провадження підтвердила, що існують достатні підстави вважати, що президент Путін і пані Львова-Бєлова несуть кримінальну відповідальність за незаконну депортацію і переміщення українських дітей. На момент депортації вони перебували під захистом Четвертої Женевської конвенції.

Прокурор наголосив, потрібно забезпечити, щоб винних притягнули до відповідальності, а дітей повернули до своїх родин.

Ми не можемо допустити, щоб з дітьми поводилися так, ніби вони є військовою здобиччю,

– сказав Хан.

Він додав, що представлятимуть подальші клопотання про видачу ордерів на арешт, коли цього вимагатимуть докази.