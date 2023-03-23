Так, у Міжнародному суді висловили жаль через погрози Росії у бік трибуналу. До речі, від новини про ордер на арешт Путіна у російської пропаганди просто "зірвало дах".

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Як у Міжнародному суді відреагували на погрози Росії

У Президії Асамблеї МКС розповіли, що з боку Росії були погрози проти Міжнародного кримінального суду. Також були заходи, оголошені проти прокурора та суддів.

Однак Президія висловила лише жаль.

Президія висловлює жаль стосовно цих спроб перешкодити міжнародним зусиллям забезпечити відповідальність за дії, заборонені спільним міжнародним правом,

– мовиться у повідомленні МКС.

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