Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Путін фактично своїми злочинними діями зруйнував плани багатих росіян на безтурботне майбутнє у РФ.

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Порушених справ проти росіян буде більше

Михайло Шейтельман пояснив, що у Владіміра Путіна є близьке оточення, яке з ним в одному човні. Ці люди брали участь у воєнних злочинах так само як і сам очільник Росії.

Ви ж знаєте, що суд попросив додаткове фінансування для розслідування злочинів, тому там спливе ще величезна кількість імен навіть лише по цій справі,

– переконаний він.

На його думку, усі поплічники Путіна є злочинцями, які рано чи пізно отримають свій ордер на арешт.

Список військових злочинців буде збільшуватися

Політтехнолог розказав, що навколо диктатора завжди збирається політична еліта, яка є невіддільною частиною його жорсткого режиму.

За його словами, порушена справа, що стосується викрадення українських дітей та вивезення їх на територію РФ, є значущою.

"6 тисяч дітей тільки зареєстрованих Єльським університетом, 500 тисяч дітей, оголошених в Росії. На всіх них є теж якісь люди, які організовували це все", – зосередив увагу він.

Шейтельман пояснив, що абсолютно кожен причетний опиниться в довжелезному списку військових злочинців.

Уникнути відповідальності не вийде

На жаль, росіяни вчиняють й інші воєнні злочини.

Ми розуміємо, що Сєргєй Шойгу, наприклад, виявиться в списку військових обов'язково. Сєргєй Собянін у списку військових злочинців теж обов'язково. Медвєдєв там само собою,

– переконаний він.

На його думку, ймовірно, на Дмітрія Медвєдєва вже з'явилася нова справа у Міжнародному кримінальному суді через погрозу вбити суддів.

Політтехнолог переконаний, що таких політичних злочинців дуже багато в оточенні диктатора.

"Вони всі вже в будь-якому випадку як смертники пішли на цю угоду з Путіним і розуміють, що їхня доля і доля Путіна є нероздільною незалежно від того, щоб вони робили чи говорили", – зауважив він.

За його словами, єдиний вихід для них – поїхати в Америку і добровільно здатися. Втім, хто ж з них наважиться на такий крок?

Російський бізнес в програші

Політтехнолог пояснив, що також до уваги треба взяти й російських олігархів, які намагалися вилізти з-під санкцій та які, безумовно, замішані у всіх злочинах.

"Вони співучасники, а не організатори усього цього. Всього-на-всього допомагали, фінансували, щось ще робили, тому зрозуміло, що точно не Міжнародний суд в Гаазі буде ними займатися", – додав він.

На його думку, взагалі незрозуміло, чи будуть висунуті проти них якісь обвинувачення.

Для них Путін токсичний не тільки у плані того, що з ним поспілкувався і заразився, ні – гірше,

– переконаний Шейтельман.

За його словами, яскравим прикладом є бізнесмен Михайло Фрідман. Таких як він в Росії сотні.

"Хоча насправді я думаю, що мовиться навіть не про сотні, а десятки тисяч людей, у яких статки 100 мільйонів доларів", – пояснив він.

Шейтельман переконаний, що такі представники бізнесу розраховували, що їхнє майбутнє буде співвідносним із фігурою Путіна.

Усі вони вірили, що ну рік війна, війна закінчилася, знімають санкції, поступово все повертається, але все це з Путіним,

– підкреслив він.

Проте тепер же ця картина світу повністю зіпсована, тому що немає такого полотна, на якому буде і Путін, і Росія як частина світової спільноти. Для них це вагома проблема.

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