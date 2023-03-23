Так, в Международном суде выразили сожаление из-за угроз России в сторону трибунала. Кстати, от новости об ордере на арест Путина у российской пропаганды просто "сорвало крышу".
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Как в Международном суде отреагировали на угрозы России
В Президиуме Ассамблеи МУС рассказали, что со стороны России были угрозы против Международного уголовного суда. Также были меры, объявленные против прокурора и судей.
Однако Президиум выразил только сожаление.
Президиум выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям обеспечить ответственность за действия, запрещенные общим международным правом,
– говорится в сообщении МУС.
Выдача ордера на арест Путина: последние новости
- Из-за решения МУС Владимир Путин существенно ограничен в международных поездках.
- Недавно Карим Хан – прокурор Международного уголовного суда – заявил, что есть все основания для ареста Путина. В рамках расследования подтвердили случаи депортации не менее сотен детей.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот ордер – исторический момент, с которого начинается историческая ответственность.
- Офис Генерального прокурора Украины передал МУС более 40 томов материалов, в том числе о вывозе более 16 тысяч детей из Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
- Кстати, президент США Джо Байден подчеркнул, что решение МУС в отношении Путина является "очень сильным аргументом".