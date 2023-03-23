Так, в Международном суде выразили сожаление из-за угроз России в сторону трибунала. Кстати, от новости об ордере на арест Путина у российской пропаганды просто "сорвало крышу".

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Как в Международном суде отреагировали на угрозы России

В Президиуме Ассамблеи МУС рассказали, что со стороны России были угрозы против Международного уголовного суда. Также были меры, объявленные против прокурора и судей.

Однако Президиум выразил только сожаление.

Президиум выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям обеспечить ответственность за действия, запрещенные общим международным правом,

– говорится в сообщении МУС.

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