Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, ніякої "грізної відповіді" від Росії на поставки зброї не буде. Можливі лише погрози та залякування.

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Ядерна зброя для Лукашенка

21 березня у Міністерстві оборони Британії повідомили, що передадуть Україні бронебійні снаряди, які містять збіднений уран. Самопроголошений президент Білоусі Олександр Лукашенко бідкався, що, мовляв, "на Заході ні в кого немає гальм" і погрожував "страшною відповіддю" від Росії.

Борис Тизенгаузен підмітив, що, крім того, Лукашенко пригрозив, що Росія начебто передасть Білорусі зброю зі справжнім ураном, а не збідненим.

Ніхто тобі, Лукашенко, не дасть цієї зброї – це перше. По-друге, є договір про нерозповсюдження ядерної зброї, за яким заборонено передавати її третім країнам. Якби хотіли (росіяни – 24 Канал), Лукашенко б щось вже отримав,

– зазначив політтехнолог.

Самопроголошений президент Білорусі просто використовує подібні моменти, щоб канючити щось. Втім ядерної зброї він точно не отримає. Хоча б з тих міркувань, що Лукашенка в певний момент можна буде "прибрати" зі сторони Росії. Якщо у нього буде ядерна зброя – зробити це буде вже складніше.

Борис Тизенгаузен про снаряди зі збідненим ураном: дивіться відео

Збіднений уран – стандартний компонент

Тизенгаузен пояснив, що снаряди зі збідненим ураном не мають ніякого стосунку до ядерної зброї. Суть цього боєприпасу в тому, що збіднений уран є в сердечнику, і забезпечує додаткову бронебійність снарядам. Дослідження, які проводили зокрема після війни в Іраку на американських військовослужбовцях, показали, що використання цих боєприпасів ніяк не вплинуло на опромінення військових.

"Те, що Росія кричить про ядерну зброю, то це зрозуміло. Почули "уран" – і все, це ядерна зброя. Нагадаю, що збіднений уран використовують і у виробництві броні тих же танків Abrams. Він має високу густину та міцність, відповідно покращує якість броні", – зауважив політтехнолог.

Реакція Росії

Президент Росії Владімір Путін сказав, що "Росія реагуватиме на цю подію". Втім "реагували" і на Bayraktar, і на HIMARS. Борис Тизенгаузен переконаний, що погрози про використання ядерної зброї залишаться лише на словах, як і раніше. Хоч і погрожувати росіяни можуть і надалі кожного дня.

Ще одна "червона лінія" Росії просто зітреться, – підсумував політтехнолог.

Крім того, додав, Тизенгаузен, це не зупинить наших західних партнерів від поставок цієї зброї.

Що відомо про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном