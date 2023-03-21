Міністерство оборони Британії підтвердило, що відправить снаряди зі збідненим ураном в Україну. Там зазначили, що британська армія використовує цей матеріал у своїх снарядах "протягом десятиліть".

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Росія навмисно намагається дезінформувати

"Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю або потенціалом", – заявили у відомстві.

У розвідці запевняють, що Росія знає це, але навмисно намагається дезінформувати.

За словами міністерства, ці снаряди є високоефективними для ураження сучасних танків і броньованих машин.

Там також додали, що наукові дослідження показують, що будь-який вплив на здоров'я людей і навколишнє середовище від використання боєприпасів зі збідненим ураном "ймовірно, буде низьким".

Путін скаженіє через надання ЗСУ боєприпасів зі збідненим ураном

Британія пообіцяла надати Україні бронебійні боєприпаси, які містять збіднений уран. Кремлівський диктатор Владімір Путін зробив щодо цього їдку заяву.

Він стверджує, що Росія буде змушена "реагувати" в разі використання Україною снарядів зі збідненим ураном, які пообіцяла передати Велика Британія.

Своєю чергою міністр оборони Сєргєй Шойгу заявив, що до ескалації "пройдено ще одну сходинку, але їх усе менше й менше".

Довідково. Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану. Завдяки високій густині збіднений уран також використовується у броні військової техніки (зокрема, у танках M1 Abrams) та бронебійних снарядах.