Об этом в эфире 24 Канала заявил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он добавил, что даже страны, которых Путин считал своими партнерами, приняли к сведению ордер от Международного уголовного суда.
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Россияне думали, что Путин "гений геополитики"
Он рассказал, что российский истеблишмент пытался убедить весь мир в том, что ордер на арест Путина это мелочь, о которой даже не стоит переживать. При этом они поняли, с какой действительно угрозой столкнулись.
"На самом деле им не плевать, они понимают, что поле для маневра для них сужается. Если Путин не собирается ездить, например, в Германию, то для остальных – само понимание, что 123 страны в мире в теории могут тебя арестовать и передать в Гаагу – работает достаточно деструктивно", – прокомментировал эксперт.
Иван Ступак отметил, что россияне 23 года верили в "высокий геополитический гений Путина". Сами себе навязали это мнение, что Путин "всех переиграл", а теперь сам оказался в международном розыске.
Отвернулись даже "союзники"
Он добавил, что даже те страны, которые Путин считает союзниками России, не смогли проигнорировать ордер от МКС. Южно-Африканская Республика, входящая в организацию БРИКС (Бразилия, Россия, КНР, Индия, ЮАР – 24 Канал), заявила, что они приняли "к сведению" ордер и "осознают свои юридические обязательства".
Хотя впоследствии они заявили, что будут "консультации с российской стороной", но между строчками читается, что никто не собирается игнорировать Римский устав, подписантом которого является ЮАР,
– заявил Ступак.
Еще один "удар в спину" нанесла Бразилия. В МИД страны подчеркнули, что "являются страной-подписантом так называемого Римского устава, поэтому Путина ожидают последствия".
Путина ждет Гаага: МУС выдал ордер на арест российского президента
- 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и его уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
- Генпрокурор Андрей Костин отметил, что отныне у российского президента есть официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления. Это означает, что за пределами России Путина должны быть арестованы и переданы в суд.
- Заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что любая попытка задержать Путина будет расцениваться как объявление войны.