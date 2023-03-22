Головною подією всього березня мав стати державний візит правителя Китаю до Москви, проте, доля вирішила інакше та іронічно й безжально запустила власного "чорного лебедя". 24 Канал пояснює, що таке снаряди зі збідненим ураном і чому російська пропаганда заговорила про "ядерну відповідь".

До теми Росія навмисно сіє дезінформацію через снаряди зі збідненим ураном

Чому в росіян істерика через снаряди зі збідненим ураном

21 березня журналісти звернули увагу на відповідь заступниці міністра оборони Великої Британії баронеси Аннабель Голді лорду Хілтону щодо надання озброєнь Україні для захисту та відбиттю російської агресії.

Чиновниця доповіла про надання двох ескадронів важких танків Challenger 2, а також про боєприпаси до них, а саме – снарядів зі збідненим ураном (баронеса Голді не назвала номенклатуру боєприпасів, але мовиться про 120-міліметрові снаряди L27A1 CHARM3 (CHallenger ARMament 3).

Три рядки, які шокували росіян / Скриншот

Ця відповідь миттєво набула статусу вірусної та привернула до себе увагу. Схоже, ініціатором цього стали росіяни, які спробували розіграти "ядерну карту" та звинуватити союзників України по антиросійській коаліції в надмірній ескалації.

Зверніть увагу! Про уранові снаряди почали кричати та порівнювати з "брудною бомбою" російські пропагандисти на чолі з Маргаритою Симоньян. Потім у бій пішла важка артилерія – міністр оборони Росії Шойгу сказав щось про одну з останніх сходинок на шляху до ескалації. А Путін на пресконференції з Сі заявив, що його країна буде змушена реагувати на використання зброї з ядерною компонентою".

Схоже, що Захід справді вирішив воювати з Росією до останнього українця вже не на словах, а на ділі. Хотів би у зв'язку з цим відзначити, що якщо все це відбуватиметься, то відповідним чином Росія змушена буде реагувати, маючи на увазі, що колективний Захід починає застосовувати вже зброю з ядерним компонентом,

– Путін нервує від новин з Великої Британії 21 березня 2022 року.

При цьому, росіяни забули повідомити, що використання снарядів зі збідненим ураном не є чимось неконвенційним, їх активно застосовували у бойових діях, наприклад, в Іраку. Боєприпаси такого типу не заборонені до застосування жодними міжнародними документами.

Росія хвалиться "ядерною компонентою" / Скриншот

Ба більше, в Росії на озброєнні є власні снаряди "з ядерною компонентою". Такі розробки "совєти" вели з 70-х років минулого століття, є вони й нині на озброєнні ЗС Росії.



"Вольфрамовий" "Манго" 3БМ42 залишається основним для Росії

Мовиться про російські снаряди "Свинець-1", деякі з яких мають постріл 3БМ59, що містить осердя зі збідненим ураном. Цілком можливо, що Росія вже використовувала сама такі снаряди під час вторгнення в Україну (вони входять у боєкомплект танків Т-80БВМ, Т-90, а також Т-72Б3). Інша справа, що виробництво таких боєприпасів є дорогим і технологічним, а тому – проблемним для Росії, як в умовах санкцій, так і через кривизну рук.



Постріл 3ВБМ23 "Свинец-2" з БОПС 3БМ60

"Брудна бомба" від росіян:

Саме через останній фактор росіяни досі не адаптували свої танки під використання пострілів "Свинець". Тому, ймовірно, більшість російських машин, здатних стріляти "ядерною компонентою", згоріли на початку вторгнення десь у Бучі або під Тростянцем, як казав невідомий блогер з вірусного ролика – "вогнем неугасимим".

Що відомо про снаряди зі збідненим ураном

Це бронебійні снаряди підвищеної сили. Наявність збідненого урану дозволяє пробивати найпотужнішу броню та знищити ворожий екіпаж.

Характеристики L27A1 CHARM

калібр – 120 міліметрів

120 міліметрів постріл – L16A1 CCC (Combustible Cartridge Case)

L16A1 CCC (Combustible Cartridge Case) швидкість – 1650 метрів на секунду (5400 футів/с)

1650 метрів на секунду (5400 футів/с) на озброєнні – з 1999 року

Зверніть увагу! Збіднений уран – не радіоактивний матеріал (хоч і вважається токсичним і канцерогенним), а надміцний метал, який виробляється з відходів процесу збагачення урану.



Завдяки високій щільності на рівні з вольфрамом і твердості збіднений уран також використовується у броні військової техніки (зокрема, у танках M1 Abrams), бронебійних снарядах, а також у авіабудуванні.

Принцип дії снарядів зі збідненим ураном

Коли наконечник зі збідненого урану пробиває захист танку, він самозагострюється і виділяє пирофорний пил із часточками урану.

При контакті з повітрям пил самозагоряється та посилює руйнівну силу L27A1 CHARM3.

Після пробиття броні направлений "струмінь" із вогню та радіоактивного пилу дає індивідуальну дозу екіпажу. Проте, шкода буде лише для ворога – для довкілля вона мінімальна (все вигорить само по собі) і піддається дезактивації. Заявлені токсичність і канцерогенність тут йдуть лише як бонус, адже після влучання L27A1 CHARM у танк в екіпажу вижити шансів практично не буде.

Якщо цей снаряд влучає у ціль, то зовнішня оболонка корпусу руйнується, а саме осердя проникає в броню, тоді збіднений уран стискується, нагрівається і починає горіти, осердя розривається. Після цього вибуху і горіння нічого не залишається. Рівень радіації настільки мінімальний, що такі речі не знайдеш, якщо не знати, де саме шукати. А ці заяви про радіоактивну небезпеку для екіпажів, які використовують снаряди зі збідненим ураном, і для навколишнього середовища, – це пропаганда. Росіяни самі це використовують спокійно,

– пояснює експерт з танків Микола Саламаха в коментарі BBC.

Чи є загроза екології?

Істерика російських пропагандистів щодо екології – це теж крокодилячі сльози. Для країни, яка зносить цілі міста, намагається спровокувати гуманітарну катастрофу та голод, шантажує світ вибухами українських АЕС, берез заручників у Чорнобилі та "воює" у Рудому лісі – це відверте лицемірство.

Збіднений уран немає інтенсивного радіоактивного фону (на 60% менш радіоактивний за природній уран), його навіть "не беруть" сучасні дозиметри, що є в арсеналах хімзахисту (від граніту в метро фон більший).

Єдина причина цієї істерики – переляк і безпорадність, адже в російських танків нема захисту від снарядів такого типу. Це однозначний нокаут – тепер російські військові після публічної істерики Путіна та його посіпак, як вогню будуть боятись українських танків.