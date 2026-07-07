Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу пояснив, що відомо про цей об'єкт і чи мав він стосунок до української армії. Він також розповів, хто має встановити всі обставини події та чому остаточні висновки варто робити лише після офіційної перевірки.

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На об'єкті у Вишневому не було складів ЗСУ

Об'єкт, де після російського удару сталася детонація, не перебував у підпорядкуванні Збройних сил України та не належав до сфери їхнього управління. За наявною інформацією, там не розміщували ані військових складів, ані арсеналів української армії.

Я можу підтвердити, що там не було складів Збройних сил України, арсеналів чи будь-чого з того, про що поширювала інформацію російська пропаганда,

– наголосив Мусієнко.

Він також спростував заяви росіян про нібито боєприпаси зі збідненим ураном або запаси для зенітних ракетних комплексів Patriot. Такі версії почали з'являтися одразу після вибухів, однак жодна з них не відповідає дійсності.

Розміщення військових складів в Україні визначається директивними документами Міністерства оборони та наказами головнокомандувача. Вони регламентують порядок дислокації таких об'єктів, зокрема з урахуванням безпеки цивільного населення.

Є відповідні директивні документи Міністерства оборони та накази головнокомандувача, які визначають порядок і місця розташування складів. Якщо подивитися на випадки ударів по таких об'єктах за час війни, то це точно були не населені пункти,

– пояснив військовий аналітик.

Встановити, кому саме належав об'єкт у Вишневому та що спричинило детонацію, мають компетентні органи. Служба безпеки України проводить перевірку за дорученням президента, після якої громадськості повідомлять стільки інформації, скільки дозволяють умови воєнного стану.

Обставини розміщення об'єкта мають окремо перевірити

Після вибухів у мережі почали з'являтися припущення, що небезпечний об'єкт нібито навмисно розташували поруч із житловими будинками. Однак історія цієї території складніша: завод у Вишневому працював ще з радянських часів, а нові житлові квартали почали зводити навколо нього значно пізніше.

Об'єкт і завод були розташовані там давно, ще з радянських часів. Уже потім поруч почали з'являтися житлові будинки, особливо нові житлові квартали,

– пояснив Мусієнко.

Тому слід встановити не лише призначення підприємства на момент російського удару, а й те, за яких умов поруч із ним дозволили щільну забудову.

Якщо це було якесь оборонне підприємство, можливо, варто було з'ясувати всі обставини й не будувати густі квартали безпосередньо поруч. Але зараз потрібно встановити всі факти, щоб дати точну відповідь,

– зазначив військовий аналітик.

За його словами, певна інформація про об'єкт уже є, однак публікувати її до завершення перевірки було б неправильно. Компетентні органи мають з'ясувати всі деталі, після чого стане зрозуміло, які дані можна оприлюднити без шкоди для безпеки.

Мусієнко закликав не підміняти розслідування припущеннями та не заважати роботі Служби безпеки України. Саме офіційна перевірка має дати відповідь, кому належав об'єкт, що там зберігалося і чому після російського удару виникла детонація.

Мусієнко спростував версію про склади ЗСУ у Вишневому: дивіться відео