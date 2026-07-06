Як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, у регіоні є багато постраждалих та одна людина загинула. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

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Які наслідки ворожих ударів зафіксували у громадах Київщини?

Масований ворожий удар 6 липня залишив по собі руйнівні наслідки одразу в кількох районах Київської області. Атака почалася з балістики після 1 ночі, далі російська армія застосувала крилаті ракети та ударні безпілотники.

Найбільше обстріл відчули на собі Бучанський, Вишгородський та Броварський райони, як повідомили в ОВА. Під ударом опинилися звичайні приватні будинки місцевих жителів, а також підприємства та об'єкти цивільної інфраструктури.

На превеликий жаль, не обійшлося без жертв та поранених серед цивільного населення. У Бучанському районі внаслідок обстрілу загинула людина.

Окрім цього, ще 10 жителів Київської області зазнали травм. Шестеро постраждалих, які мають складні осколкові поранення та переломи, були терміново госпіталізовані.

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Що відомо про наслідки ворожих ударів по Києву?

Паралельно з атакою на Київську область, у ніч на 6 липня російські війська здійснили масований обстріл столиці України. На ранок вже відомо, що у Подільському районі Києва сталося часткове руйнування житлового будинку на рівні 7 – 9 поверхів, де були заблокованими люди. На щастя, їх вдалося евакуювати.

Руйнування та займання зафіксували й в інших районах столиці. Зокрема, у Голосіївському виникла пожежа на території нежитлової забудови та складського приміщення, а в Дарницькому є влучання на кількох локаціях. На місцях подій працюють всі екстрені служби.