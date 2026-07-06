Там є загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник.

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Що відомо про ситуацію у Вишневому після ворожої атаки?

Калашник наголосив, що перебувати поблизу місця влучання є вкрай небезпечно. Поліція оточила територію ураження. Також правоохоронці і рятувальки за потреби проводять евакуацію.

Закликаю жителів громади залишатися у безпечних місцях і не наближатися до зони, де тривають роботи,

– йдеться у повідомленні влади.

Глава ОВА закликав жителів міста у разі виявлення підозрілих предметів не торкатися їх, не переміщувати та не намагатися самостійно знешкодити. У таких випадках слід телефонувати за номерами 101 або 102.

Також про небезпеку попередили і безпосередньо у Вишневій міській громаді. Там закликали всіх мешканців громади та підприємств не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці. Йдеться про такі вулиці як Київська, Святошинська, Паркова, Лесі Українки, Європейська, Балукова, Залізнична та Південна.

Нагадаємо, що внаслідок комбінованої атаки сталися руйнування у Бучанському, Вишгородському і Броварському районах. У Бучанському районі загинула людина. Відомо про 15 поранених жителів області, з них 11 перебувають у лікарнях. Серед постраждалих – дівчинка віком 9 місяців.

До слова, з міркувань безпеки ДСНС обмежила рух потягів на окремих ділянках залізниці у Київській області.