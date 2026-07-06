На деяких ділянках залізниці в Київській області ДСНС тимчасово обмежила рух поїздів. Таке рішення було ухвалено з міркувань безпеки. Тому Укрзалізниця задіює резервні об'їзні маршрути
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Які рейси затримуються?
Запроваджені заходи безпосередньо вплинуть на графік кількох пасажирських рейсів. Зокрема, затримки очікуються для таких поїздів:
- №93 Харків – Холм;
- №134 Кам'янець-Подільський – Київ;
- №94 Холм – Харків;
- №43 Дніпро – Івано-Франківськ;
- №104 Львів – Лозова.
Залізничники запевняють, що всі ключові зупинки для цих маршрутів буде збережено, а актуальний стан руху поїздів можна відстежувати в режимі реального часу на спеціалізованому сервісі uz-vezemo.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Також через введені обмеження ускладнений і приміський рух у Фастівському напрямку.
Спільно з обласною військовою адміністрацією компанія організовує автобуси для забезпечення "човникового" сполучення між Бояркою та Києвом.
Які наслідки масованої атаки на Київ та область?
Уночі Київ та область зазнали масованої атаки. У столиці зруйновано кілька багатоповерхівок. Влада повідомляє про щонайменше 7 загиблих і 24 поранених. Кількість постраждалих може зрости, адже розбір завалів триває.
У Київській області пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. У Бучанському районі загинула одна людина, ще 10 поранені.