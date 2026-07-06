У ДСНС показали моторошні кадри наслідків масованого удару по Києву.

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Який вигляд Київ має після нічної атаки 6 липня?

Відомо про ураження житлових будинків щонайменше у трьох районах столиці.

У Подільському районі сталося влучання в житлову 9-поверхівку. Там зруйновані 5 – 9 поверхи. 17 людей вивели на свіже повітря, 28 врятовано з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Рятувальна операція триває.

За іншими адресами у цьому ж районі сталося загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху.

Так, горить дах 19-поверхівки, автомобілі у дворі житлового будинку.

Також уламки впали на рівні 16 поверху 25-поверхівки.

Крім того, триває пошук потерпілих у 21- поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи.

У Дарницькому районі уламки впали на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків на рівні 4 поверху, а в іншому – пожежа квартир на площі 150 квадратних метрів.

Також повідомляється про пожежу у поруч розташованому гаражному кооперативі.

За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-ти поверховий житловий будинок. Там сталось загоряння з 23 по 25 поверхи.

У Голосіївському районі попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля.

Рятувальники та всі відповідні служби працюють на локаціях.

Наслідки атаки на Київ / Фото ДСНС

Рятувальна операція на місці влучань у Києві триває: дивіться відео

Станом на 06:00 відомо про 7 загиблих і 24 поранених.