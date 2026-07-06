Про них інформує місцева влада, зокрема міський голова Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Росія почала ракетний обстріл України, є загроза й "Шахедів": де зараз небезпечно

Що відомо про наслідки масованих ударів ворога по Києву 6 липня?

03:17, 6 липня

КМВА: у Подільському районі внаслідок атаки також постраждала 25-поверхівка на рівні 16 поверху.

03:16, 6 липня

Кличко: троє постраждалих у столиці. Одну жінку медики госпіталізували. Двом іншим надали допомогу амбулаторно.

02:44, 6 липня

У Подільському районі сталося руйнування та загоряння нежитлової будівлі ще за однією адресою. Там також палають автівки.

02:29, 6 липня

У Подільському районі, попередньо, уламки впали ще на один житловий будинок. У Дарницькому районі влучання уламків у нежитлову забудову.

02:15, 6 липня

Інформація від Віталія Кличка:

У Голосіївському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови. За іншою адресою загоряння складського приміщення. А також падіння уламків на відкритій території.

У Подільському часткове руйнування в житловому будинку. На рівні 7 – 9 поверхів заблоковані люди. Також падіння уламків на територію гаражного кооперативу.

02:10, 6 липня

Падіння уламків у Голосіївському районі.

02:08, 6 липня

КМВА: у Подільському районі внаслідок атаки сталося часткове руйнування будинку. За іншою адресою пошкоджені гаражі. Інформацію про постраждалих уточнюють.

02:00, 6 липня

Після 1 ночі у Києві оголосили повітряну тривогу. Ворог почав запускати у бік столиці балістичні ракети. Також виникла загроза від крилатих ракет повітряного й морського застосування, і небезпека від БпЛА.

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