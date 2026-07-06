Про них інформує місцева влада, зокрема міський голова Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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Що відомо про наслідки масованих ударів ворога по Києву 6 липня?
КМВА: у Подільському районі внаслідок атаки також постраждала 25-поверхівка на рівні 16 поверху. Кличко: троє постраждалих у столиці. Одну жінку медики госпіталізували. Двом іншим надали допомогу амбулаторно. У Подільському районі сталося руйнування та загоряння нежитлової будівлі ще за однією адресою. Там також палають автівки. У Подільському районі, попередньо, уламки впали ще на один житловий будинок. У Дарницькому районі влучання уламків у нежитлову забудову. Інформація від Віталія Кличка: У Голосіївському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови. За іншою адресою загоряння складського приміщення. А також падіння уламків на відкритій території. У Подільському часткове руйнування в житловому будинку. На рівні 7 – 9 поверхів заблоковані люди. Також падіння уламків на територію гаражного кооперативу. Падіння уламків у Голосіївському районі. КМВА: у Подільському районі внаслідок атаки сталося часткове руйнування будинку. За іншою адресою пошкоджені гаражі. Інформацію про постраждалих уточнюють. Після 1 ночі у Києві оголосили повітряну тривогу. Ворог почав запускати у бік столиці балістичні ракети. Також виникла загроза від крилатих ракет повітряного й морського застосування, і небезпека від БпЛА.
КМВА: у Подільському районі внаслідок атаки також постраждала 25-поверхівка на рівні 16 поверху.
Кличко: троє постраждалих у столиці. Одну жінку медики госпіталізували. Двом іншим надали допомогу амбулаторно.
У Подільському районі сталося руйнування та загоряння нежитлової будівлі ще за однією адресою. Там також палають автівки.
У Подільському районі, попередньо, уламки впали ще на один житловий будинок. У Дарницькому районі влучання уламків у нежитлову забудову.
Інформація від Віталія Кличка:
У Голосіївському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови. За іншою адресою загоряння складського приміщення. А також падіння уламків на відкритій території.
У Подільському часткове руйнування в житловому будинку. На рівні 7 – 9 поверхів заблоковані люди. Також падіння уламків на територію гаражного кооперативу.
Падіння уламків у Голосіївському районі.
КМВА: у Подільському районі внаслідок атаки сталося часткове руйнування будинку. За іншою адресою пошкоджені гаражі. Інформацію про постраждалих уточнюють.
Після 1 ночі у Києві оголосили повітряну тривогу. Ворог почав запускати у бік столиці балістичні ракети. Також виникла загроза від крилатих ракет повітряного й морського застосування, і небезпека від БпЛА.
Зверніть увагу. Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram