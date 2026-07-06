Про них інформує місцева влада, зокрема міський голова Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Росія почала ракетний обстріл України, є загроза й "Шахедів": де зараз небезпечно

Що відомо про наслідки масованих ударів ворога по Києву 6 липня?

03:17, 6 липня КМВА: у Подільському районі внаслідок атаки також постраждала 25-поверхівка на рівні 16 поверху. 03:16, 6 липня Кличко: троє постраждалих у столиці. Одну жінку медики госпіталізували. Двом іншим надали допомогу амбулаторно. 02:44, 6 липня У Подільському районі сталося руйнування та загоряння нежитлової будівлі ще за однією адресою. Там також палають автівки. 02:29, 6 липня У Подільському районі, попередньо, уламки впали ще на один житловий будинок. У Дарницькому районі влучання уламків у нежитлову забудову. 02:15, 6 липня Інформація від Віталія Кличка: У Голосіївському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови. За іншою адресою загоряння складського приміщення. А також падіння уламків на відкритій території. У Подільському часткове руйнування в житловому будинку. На рівні 7 – 9 поверхів заблоковані люди. Також падіння уламків на територію гаражного кооперативу. 02:10, 6 липня Падіння уламків у Голосіївському районі. 02:08, 6 липня КМВА: у Подільському районі внаслідок атаки сталося часткове руйнування будинку. За іншою адресою пошкоджені гаражі. Інформацію про постраждалих уточнюють. 02:00, 6 липня Після 1 ночі у Києві оголосили повітряну тривогу. Ворог почав запускати у бік столиці балістичні ракети. Також виникла загроза від крилатих ракет повітряного й морського застосування, і небезпека від БпЛА.

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