Ситуацію в небі над Україною відстежують Повітряні сили ЗСУ. Про потенційні загрози пишуть також моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав найважливіше на цей момент.

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Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Відстежуйте рух ворожих цілей за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Де тривога: дивіться на мапі