Ситуацію в небі над Україною відстежують Повітряні сили ЗСУ. Про потенційні загрози пишуть також моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав найважливіше на цей момент.
Дивіться також Росіяни скинули 2 КАБи на Запоріжжя: загинув поліцейський, ще 13 поранених
Що відомо про атаку?
Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Відстежуйте рух ворожих цілей за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Де тривога: дивіться на мапіЧитайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Вибух прогримів у Запоріжжі. Зауважимо, що перед цим для регіону оголошували загрозу ударних дронів. БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня. Нові групи БпЛА повз Конотоп (Сумщина) курсом на Чернігівщину. БпЛА із Чернігівщини повз Діхтярі на Полтавщину. Миколаївщина: БпЛА повз Очаків на північ. Група реактивних БпЛА на Дніпро. БпЛА на Полтаву. Групи БпЛА повз Конотоп курсом на Чернігівщину. Групи БпЛА в напрямку Конотопа.
Вибух прогримів у Запоріжжі. Зауважимо, що перед цим для регіону оголошували загрозу ударних дронів.
БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня.
Нові групи БпЛА повз Конотоп (Сумщина) курсом на Чернігівщину.
БпЛА із Чернігівщини повз Діхтярі на Полтавщину.
Миколаївщина: БпЛА повз Очаків на північ.
Група реактивних БпЛА на Дніпро.
БпЛА на Полтаву.
Групи БпЛА повз Конотоп курсом на Чернігівщину.
Групи БпЛА в напрямку Конотопа.