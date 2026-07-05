Ситуацию в небе над Украиной отслеживают Воздушные силы ВСУ. О потенциальных угрозах сообщают также мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал самую важную информацию на данный момент.

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Что известно об атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Отслеживайте движение вражеских целей с помощью интерактивной онлайн-карты.

Где объявлена тревога: смотрите на карте