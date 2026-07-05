Ситуацию в небе над Украиной отслеживают Воздушные силы ВСУ. О потенциальных угрозах сообщают также мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал самую важную информацию на данный момент.

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Что известно об атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Отслеживайте движение вражеских целей с помощью интерактивной онлайн-карты.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

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21:34, 5 июля

В Запорожье прогремел взрыв.

21:08, 5 июля

20:59, 5 июля

БПЛА, следующий курсом на Кривой Рог с юга.

20:55, 5 июля

Новые группы БПЛА пролетают мимо Конотопа (Сумская область) в направлении Черниговской области.

20:26, 5 июля

БПЛА из Черниговской области пролетел мимо Дихтярей в Полтавскую область.

20:18, 5 июля

19:51, 5 июля

19:34, 5 июля

19:32, 5 июля

Группы БПЛА пролетают мимо Конотопа в направлении Черниговской области.

19:09, 5 июля

Группы БПЛА в направлении Конотопа.