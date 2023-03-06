Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, хід війни залежить від поставок зброї для ЗСУ від країн Заходу та санкцій проти Росії.

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"Війна закінчиться у цьому році, якщо зберігатиметься санкційний режим, якщо санкції будуть продовжувати працювати та нарощуватись. Якщо буде збройна підтримка України. Це включає техніку, боєприпаси тощо", – переконаний він.

Бурлаков додав, що спілкувався з багатьма військовими експертами, які кажуть: якщо подій будуть розвиватись так, як і зараз, то війна може закінчитись у 2023 році.

Іран йде на поступки країн Заходу

Як зазначив Олексій Бурлаков, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у лютому 2022 року, країни Заходу запропонували Ірану посісти місце Росії на нафтовому ринку.

Вони (країни Заходу – 24 Канал) запропонували: "Ми дамо поблажки вашій ядерній програмі, яку ви дуже хочете, а ви займете місце Росії, витісните її звідти". Вони щось пом’ялися. Ми бачили потім шахеди, багато всього у підтримку з боку Ірану для Росії,

– сказав він.

Журналіст-міжнародник підкреслив, що нещодавно Іран прийняв у себе голову МАГАТЕ, допустив їхніх інспекторів на свої ядерні об’єкти. На думку Бурлакова, це свідчить про те, що Іран йде на поступки країнам Заходу, приймає їхні умови.

"Іран, мабуть, пообіцяв менше підтримувати Росію. А це означає, що якщо вони не будуть підживлювати Росію зброєю, то, певно, її в Росії буде все менше. Якщо Росія не знайде, хто ще їй може допомогти. Коло дуже звужується", – вважає журналіст.

Бурлаков про закінчення війни в Україні: дивіться відео

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