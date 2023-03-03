Міністр оборони переконаний, що війна Росії проти України може завершитися вже у 2023-му. Про це Олексій Резніков сказав в одному з інтерв'ю. Дивіться також У Залужного спрогнозували, скільки ще триватиме війна в Україні Очільник оборонного відомства зазначив, що є оптимістом і бачить ситуацію на полі бою.

Є шанси, що ця війна закінчиться нашою перемогою цього року. Я серйозно обмірковую це, багато знаю, і це вселяє в мене оптимізм. Оптиміст — це поінформований реаліст,

– підкреслив Резніков.

Глава Міноборони також наголосив, що наша держава ніколи не домовлятиметься з Владіміром Путіним. "Україна готова вести переговори про репарації, міжнародний трибунал і відповідальність за воєнні злочини Кремля, так званий Нюрнберг-2", – підсумував Резніков.

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Що саме гальмує перемогу України

Під час спільної пресконференції з президентом Латвії у Львові 3 березня Володимир Зеленський назвав одну з головних причин, яка гальмує перемогу України.

Глава держави зазначив, що Росія ще досі може виробляти зброю. Окрім того, є країни, зокрема, у Євросоюзі, які "не готові діяти потужно". Вони знаходять в санкційних кроках компроміси для держави-агресорки. Зеленський зауважив, що це унеможливлює швидку перемогу над Росією.

Президент наголосив, що наша держава та партнери повинні зробити все для того, аби не дати окупантам можливість виробляти ту кількість зброї, з якою вони до нас приходять.