Війна триватиме ще щонайменше рік. Про це заявив головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров.

До речі Росіяни продовжують штурм Бахмута, на окуповані території прибула ФСБ, – Генштаб

У лютому 2022 року я вже передбачав, що конфлікт триватиме щонайменше рік, а можливо, і більше. Зараз, за моїми оцінками, він триватиме ще щонайменше рік,

– сказав Назаров.

Україна зможе відвоювати території

Радник пояснив, аби війна закінчилась, Україна повинна перемогти Росію на полі бою. Враховуючи розміри держави-агресорки та її ядерний потенціал, їй неможливо завдати повної поразки для беззастережної капітуляції.

Однак Назаров наголосив – поразка на полі бою можлива. Питання полягає у відвоюванні територій на Азовському морі та Кримському півострові. Повернути території вийде в рамках великого контрнаступу.

Генерал пригадав великі наступи у Харкові та Херсоні, де ЗСУ розгромили багато сил окупантів і звільнили великі території.

Росія не готова до затяжної війни

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов переконаний, що Росія не готова до тривалих бойових дій. У неї досить обмежені ресурси. Кремль це розуміє.

На думку Буданова, протягом трьох найближчих місяців спостерігатимуться активні дії на полі бою. Від них залежатиме перебіг подій далі.