Війна триватиме ще щонайменше рік. Про це заявив головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров.
До речі Росіяни продовжують штурм Бахмута, на окуповані території прибула ФСБ, – Генштаб
У лютому 2022 року я вже передбачав, що конфлікт триватиме щонайменше рік, а можливо, і більше. Зараз, за моїми оцінками, він триватиме ще щонайменше рік,
– сказав Назаров.
Україна зможе відвоювати території
Радник пояснив, аби війна закінчилась, Україна повинна перемогти Росію на полі бою. Враховуючи розміри держави-агресорки та її ядерний потенціал, їй неможливо завдати повної поразки для беззастережної капітуляції.
Однак Назаров наголосив – поразка на полі бою можлива. Питання полягає у відвоюванні територій на Азовському морі та Кримському півострові. Повернути території вийде в рамках великого контрнаступу.
Генерал пригадав великі наступи у Харкові та Херсоні, де ЗСУ розгромили багато сил окупантів і звільнили великі території.
Росія не готова до затяжної війни
Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов переконаний, що Росія не готова до тривалих бойових дій. У неї досить обмежені ресурси. Кремль це розуміє.
На думку Буданова, протягом трьох найближчих місяців спостерігатимуться активні дії на полі бою. Від них залежатиме перебіг подій далі.