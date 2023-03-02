Протягом доби окупанти завдали 24 авіаційних удари по позиціях наших військ та 3 ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення.

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Крім того, ворог здійснив понад 55 обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі населеного пункту Уланове Сумської області. Загроза завдання подальших ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Окупанти зазнали невдачі біля Білогорівки та Спірного

Протягом доби на Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки і Кремінної Луганської області та Спірного на Донеччині.

Противник здійснив артилерійські обстріли районів 17 населених пунктів. Зокрема, це Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп'янськ Харківської області; Макіївка, Кремінна Луганської області та Роздолівка на Донеччині.

Сили оборони відбити атаку в районі Бахмута

На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ і штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області.

Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк.

Росія активізувала інформаційну кампанію щодо Бахмута

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр інформує, що спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута.

За її словами, ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових. Зокрема, нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона це буцімто політичне рішення.

Маляр наголосила, що це не так. "Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво", – написала вона.

Також Маляр зазначила, що росіяни дискредитують військове командування східного напрямку. Зокрема, вони викладають фейкові документи нібито зі штабу на Сход.

"З метою навіювання демонструють "силу" окупантів і "слабкість" оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін", – резюмувала заступниця Олексія Резнікова.

Противник атакує Сили оборони на Авдіївському напрямку

У Генштабі ЗСУ інформують, що на Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам'янка, Сєверне та Мар'їнка Донецької області.

Ворожих обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів, серед яких – Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках продовжує спроби створити умови для переходу у наступ.

Ворог здійснив артилерійські обстріли понад 40 районів населених пунктів. Зокрема, це Новосілка, Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам'янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.

На Півночі ситуація без змін

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Противник утримує підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угруповань не виявлено.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сумської, а також Харківської областей.

На Херсонщину прибули представники ФСБ: яка ситуація на окупованих територіях

У багатьох школах Херсонської області окупанти ввели обов'язкові так звані "кадетські класи", починаючи з першого класу. Для цих учнів є обов'язковим носіння уніформи та додаткові заняття з "патріотичного" виховання.

Через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти, яким переважно понад 50 років. Для легалізації відповідно до російського законодавства їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних ВУЗів Росії.

Росія посилила фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, до населених пунктів Піщанівка та Пойма Херсонської області прибули представники ФСБ.

Там проводяться масові обшуки житлових приміщень, перевірка телефонів. Основну увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України.

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 склад боєприпасів противника.